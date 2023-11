El Concello repara las grietas de conductos en la cubierta de O Gatañal por donde se filtraba agua

El Concello de Cangas da por arreglados los problemas de filtración de agua al interior del pabellón de O Gatañal que daña la pista de juego recién renovada. Los operarios procedieron a reparar los “agujeros como puños” detectados en los conductos de la cubierta y a darle una imprimación para ese tipo de materiales. La concejala de Obras e Servizos, Iria Malvido (PSOE), considera que de ahí derivaba el problema y que ahora debería estar solucionado, aunque serán sus usuarios, el Club Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo, quienes deberán corroborarlo cuando regresen las lluvias.

Los agujeros se detectaron en las tuberías del tejado de O Gatañal con las intensas lluvias de las últimas semanas. La edila trasladó que los desperfectos en el tejado son los culpables de que la gran cantidad de combustible que se utiliza para mantener en condiciones la pista no sirviera de mucho, como puso de manifiesto el club y después pudo comprobar el Concello. El gobierno local se mostró molesto con esta situación, ya que debía encontrar pronto dinero para hacer frente a unas reparaciones urgentes en un contexto en el que no puede contratar aunque disponga de dinero en caja, pero no en las partidas de donde se tienen que sacar, que fueron agotadas por el anterior gobierno. Finalmente, ha encontrado una solución rápida con medios propios, según se desprende de la actuación ejecutada esta misma semana.