La oposición deja solo al BNG moañés en la solicitud del crédito para rehabilitar los astilleros

El gobierno local de Moaña, del BNG, aprobó ayer en solitario la modificación de crédito para incluir en los presupuestos el crédito de del Fondo Galego de Cooperación, sin intereses, para adjudicar y ejecutar la rehabilitación de los astilleros tradicionales de Casqueiro e Carlagho, como paso previo a la humanización de todo el entorno de A Seara. En una sesión extraordinaria marcada por la tensión, el PP cumplió con lo que había anunciado y votó en contra al oponerse al proyecto. El concejal del PSOE, Mario Rodríguez, se abstuvo después de acusar al ejecutivo local de “intentar generar una deuda a 8 años, “más allá de su mandato”.

El crédito es de 229.863 euros y cubre el 25% de una obra que se financia hasta casi 1 millón de euros con una subvención de la Diputación de Pontevedra. El portavoz del PP. Javier Carro, explicó su voto en contra en que “a los colectivos vecinales se les dice que para muchas obras pequeñas no hay fondos y vamos a gastar este dineral en unas carpinterías que usa una sola asociación”. Argumenta que los fondos se podrían dedicar a un local para la Banda de Música o a un auditorio en un edificio propio “que se pidió en la manifestación más grande que se recuerda en Moaña”.

Carro añade que “lo que quieren los vecinos es acabar el paseo de Seara, pero de momento empiezan por los astilleros”. La concejala del BNG, María Ortega, en su réplica señaló que se trata de rehabilitar unos astilleros que son patrimonio cultural marítimo-pesquero de Moaña”. La nacionalista alegó que la propia Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta “pone la condición de intervenir en estas carpinterías para poder ejecutar el paseo”.

El socialista Mario Rodríguez, por su parte, dijo que la subvención de la Diputación procede de “una administración capitaneada hasta hace poco por el PSOE” y no pudo acabar su intervención al quedarse sin tiempo después de acusar al gobierno local de “mostrarse solo eficiente para aprobar sus dedicaciones y para desplazar al portavoz del PSOE a la última fila del pleno”. Le replicó la propia alcaldesa, Leticia Santos, señalando que “lo que no sería eficiente sería perder la subvención de la Diputación por no poder lograr el 25% de los fondos restantes para esta obra”.

En cuanto a la generación de deuda, desde el ejecutivo local aseguraron que tratarán de encontrar fondos de otras ayudas para saldar cuanto antes el crédito. Santos alegó que “desde 2015 logramos reducir a cero la deuda municipal que superaba los 13 millones de euros”.

Diego Ríos asume su acta de edil “para defender los derechos de los moañeses”

Antes del tenso debate sobre el crédito para rehabilitar las dos carpinterías tradicionales del centro de Moaña, tomó posesión en la corporación el nuevo concejal del PP, Diego Ríos, que sustituye en su grupo a Araceli Otero. Tras prometer el cargo “para defender y trabajar por los derechos de los moañeses y moañesas”, el ya nuevo concejal tomó la palabra para mostrar su “honor” por representar a los vecinos y agradecer a los “vecinos y amigos que me apoyaron en este reto”. Destacó a sus compañeros de candidatura Javier Carro, Ezequiel Fernández y Salvador Meira “por su confianza en mí” y tuvo palabras de cariño para su familia. “Mi madre me dio prudencia” dijo entre otros recuerdos. Diego Ríos fue recibido con buenas palabras por todos los grupos. El líder del PP, Javier Carro, señaló que le esperaba “una dura labor para defender los derechos de los vecinos”. El socialista Mario Rodríguez dijo que “en esa tarea te encontrarás con el grupo socialista”. María Ortega, por el BNG, mostró su confianza en que Diego Ríos estará “a la altura y su aportación va a ser importante”. Le pidió “que las críticas sean constructivas”.