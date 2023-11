“A Voz da Sanidade” retoma las protestas frente al centro de salud contra el deterioro asistencial

El déficit de médicos en los turnos de trabajo, entre otras carencias, está causando un “deterioro de la calidad asistencial” en Cangas que la Xunta no resuelve ni prevé hacerlo en el próximo año, a tenor de los presupuestos que baraja para 2024. Es la situación que describen desde el colectivo A Voz da Sanidade y que argumentan para retomar las protestas en la calle, delante del centro de salud, todos los martes a las 12 del mediodía. Aumento de la plantilla del propio centro, sustitución de todo el personal ausente por distintos motivos y refuerzo del servicio de ambulancias con una tercera unidad del SVA (Servicio Vital Avanzado) para O Morrazo.

La decisión se tomó en una reunión urgente de la directiva que preside Carmen Nores para analizar la “situación de gravedad” que se está padeciendo en el centro de salud de Cangas. Recuerdan que el Plan Funcional presentado por la gerencia del área sanitaria de Vigo establece que estas instalaciones cuentan con 14 médicos de familia, diez de ellos en el turno de mañana y cuatro en el de tarde. Sin embargo, como se constata en su actividad diaria, “la realidad es bien distinta, ya que tres de las plazas, una de mañana y dos de tarde, están sin cubrir”. La política de la Xunta en los últimos años, añaden, promueve la prolongación de la jornada entre la plantilla del centro para cubrir estas vacantes y bajas que se generen, “lo que lleva a un deterioro de la calidad asistencial”.

Subrayan desde A Voz da Sanidade que llevan tiempo denunciando esta precariedad, y proponen que para solucionar este déficit se precisa dotar al centro de salud del personal necesario como recoge su Estudio de necesidades do 2018 y que “sorprendentemente coincide con el informe de la empresa Gesmédica, que hizo el trabajo para el Sergas”.

A pesar de esta situación, no aprecian en las autoridades autonómicas intención de revocarla ni de dotar partida para hacerlo. “Lamentablemente, el nuevo presupuesto de la Xunta de Galicia para 2024 no va a mejorar las necesidades de los centros, más bien van a cronificar una situación que no dignifica el trabajo de sus profesionales”, lamentan. Además, “repercute negativamente en la salud de la ciudadanía con escandalosas listas de espera para consultas y pruebas: entre 10 y 15 días para una consulta y meses para pruebas diagnósticas”, afirman, e invitan a la ciudadanía “a que nos juntemos todos los martes a las 12.00 horas delante del centro de salud” para dar más fuerza a sus reivindicaciones.