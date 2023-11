“Antes na presentación / eu fixen un leixaprén / Hai xente que non o fai / Non vou xulgar a ninguén”. Esta é a letra da regueifa que un alumno do colexio Eduardo Pondal que, aludindo ao recurso poético característico da poesía galego-portuguesa, fixo que o xurado considerase a este centro como o gañador dunha nova edición do Certame de Poesía Improvisada, que xuntou onte a decenas de alumnos de 2º de ESO de colexios como o propio Eduardo Pondal, o Compañía de María, o Sagrada Familia de Aldán, o instituto Monte Carrasco de Cangas ou os IES As Barxas e A Paralaia de Moaña.

Ao longo das primeiras semanas do curso en todos os centros houbo obradoiros de escrita, recitado e improvisación das tradicionais regueifas. Os mellores de cada centro son os que onte participaron na final comarcal, celebrada no Auditorio cangués. A actividade contou coa participación dos recoñecidos regueifeiros Pinto d’Herbón e Luís O Caruncho, que fixeron de mestres de cerimonias onte e tamén formaron parte do xurado xunto coa técnida de Normalización Lingüística, Paula Soto, a música tradicional Sara Malvido e a concelleira de Moaña Dolores Chapela. O colexio do Pondal levou un roscón que o acredita como gañador e os 16 finalistas levaron cadansúa napolitana. A actividade busca difundir entre os máis novos a cultura das regueifas, tan semellantes ás populares batallas de galos do rap. Ademais, preténdese que os estudantes melloren á súa soltura á hora de falar e crear arte na lingua galega. O nivel entre os finalistas foi alto. Dende o IES A Paralaia, por exemplo, unha das súas finalistas cantou a seguinte estrofa: “Nós imos no Paralaia / traballar a integración / porque é moi importante / para ter educación”.