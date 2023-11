El gobierno local de Cangas blinda a su concejala Iria Malvido en el conflicto policial

El gobierno local de Cangas se blinda y blinda al mismo tiempo a la concejala de Obras, Servicios e Mobilidade, la socialista Iria Malvido, al que el jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, acusó en la reunión del martes con los sindicatos y los abogados del Concello, de querer desmantelar la Policía Local.

En una intención inequívoca de mostrar la unión del tripartito, de dejar claro que las decisiones son colegiadas y consensuadas y de tachar de falsedades las acusaciones vertidas por Alberto Agulla en la reunión del martes, el gobierno sacó un comunicado en el que deja claro que los tres partidos que lo conforman –BNG, PSOE y EU– trabajan desde el primer día en conjunto y señala que el gobierno se reúne de forma regular para tomar las decisiones sea cual sea la concejalía que las ejecute después.

De forma contundente, el gobierno local pone de manifiesto que no admite particularizar las decisiones en ningún miembro del equipo, por lo que no entiende el interés del jefe de la Policía Local, Alberto Agulla, de personalizar en Iria Malvido unas acusaciones que, además, son infundadas.

Añade el gobierno que, en la reunión del martes, los representantes sindicales se desmarcaron de las acusaciones vertidas durante este fin de semana por el Sindicato Profesional de Policías, que no tiene representación en el Concello de Cangas.

El tripartito, por unanimidad, lamenta mucho el comportamiento mantenido por el jefe de la Policía Local, Alberto Agulla, en la citada reunión del martes. “No consideramos admisibles las formas y el tono mantenido en las reuniones. Además es muy reprochable que sea una autoridad o representante institucional quien lo haga. De hecho, todos los responsables de la mesa reprocharon su actitud. Deseamos que esta actitud no se vuelvan a repetir. Las negociaciones deben ser mantenidas con calma, como se hicieron con el resto de los miembros de la mesa. En este momento, nuestra prioridad es trabajar por tener un borrador de los presupuestos que, además, darán solución a algunas de las solicitudes hechas por la Policía Local. Estamos cada día trabajando por una mejora de Cangas para Cangas”, manifiesta el comunicado. La presencia de la edil socialista, encargada de la concejalía de Tráfico, Pilar Nogueira, ayer en fotografía, donde se quiso escenificar la reunión gobierno local deja al descubierto un poco al Sindicato Profesional de Policía. Los miembros del gobierno reconocen sentirse sorprendidos por la actitud tan hostil y beligerante que mostró Alberto Agulla en la reunión del martes. Iria Malvido también esperaba ayer las disculpas que dijo iba a darle después del enfrentamiento que tuvo con ella en la polémica y tensa reunión.

El gobierno local insiste en que no hay interés en eliminar el servicio de grúa, simplemente se están buscando alternativas que sean menos costosas para las arcas municipales. Afirman que el hecho de que se devolviera un recibo a la empresa a la que el Concello de Cangas tiene alquilada la grúa no supone. Lo mismo ocurre con la patrulla nocturna. El gobierno local afirma que no tiene intención de desmantelar la patrulla nocturna, pero sí de hacerla más eficaz. Aseguraba ayer la alcaldesa de que el problema es que la Policía Local tiene problemas ya para mantener dos turnos: mañana y tarde, por lo que con el turno de noche se incrementan. Se van a convocar dos plazas de Policía y conseguir más agentes mediante comisiones de servicios. El gobierno local insiste en que se trata de estudiar la fórmulas más eficaz y menos gravosa.

Por otra parte, la ejecutiva socialista local de Cangas quiso mostrar ayer su total respaldo a su concejala Iria Malvido. Afirma que están a la espera de que los servicios jurídicos del partido pongan fecha para a la hora de estudiar los sucedido el martes y si es constitutiva de delito. “Desde la ejecutiva no vamos a permitir ninguna de estas actitudes vengan de donde vengan y recordar a quien no lo sepa que la política en el Concello la hacen los políticos”.

El SPPM afirma que el desmantelamiento del departamento es un hecho

Por su parte, el Sindicato Profesional insiste en que hay pruebas de que el servicio de la grúa municipal no funciona, porque está sin chófer e insiste en que el recibo del alquiler de la grúa fue devuelto por el Concello. El gobierno asegura, al respecto, que una cosa es que fuera devuelto por algún motivo y otro que dejara de pagarlo. Además de señalar que el contrato está finalizado. El citado sindicato asegura que las palabras del gobierno, tras la tensa reunión del martes, no garantizan nada y que “ni ayer, ni hoy ni mañana, viernes, día de mercado, y así todo el mes. Está claro que el desmantelamiento del departamento es un hecho consumado a día de hoy. Insistimos en la responsabilidad de Malvido. El chófer de la grúa, ahora, está destinado en el tractor de obras”. El Sindicato Profesional de Policía señaló ayer que considera que los interlocutores válidos con la policía deben ser la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), y la concejala de Tráfico y Seguridad, Pilar Nogueira (PSOE). Dice que son las únicas con competencia específicas en el departamento”. Precisamente, este aspecto de las directrices que quiere marcar el Sindicato Profesional de Policía es con el que no está de acuerdo el gobierno local, que reitera que actúa de manera colegiada y que son los políticos los que marcan quién deben ser los representantes de la gobierno local en una u otra reunión, que lo otro en intentar hacer política, no sindicalismo y es algo que en absoluto va admitir el tripartito, que mostraba ayer su unión, sin resquicios y que estos problemas no van a desviar al gobierno de su actuación.