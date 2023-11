El tripartito garantiza el servicio nocturno de la Policía Local y de la grúa en una tensa reunión

“En ningún momento estuvo en cuestión la continuidad del servicio nocturno de la Policía Local ni de la grúa”, zanjó la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, tras una reunión con representantes sindicales de la plantilla del Concello y miembros del cuerpo armado no exenta de tensión. Entre ellos, el inspector Alberto Agulla, que protagonizó un rifirrafe con la concejala Iria Malvido al acusarla de querer desmantelar el servicio y que provocó que esta abandonara la reunión visiblemente afectada. “Me tomaré un tiempo para reflexionar” sobre estos hechos y actuar en consecuencia, manifestó la edila, mientras la regidora reconoció que la actitud del jefe de la Policía “no fue correcta” pero que “se disculpó ante los presentes y dijo que lo haría también ante Iria Malvido”, lo que le anima a pensar que “se reconducirá la situación”.

A la reunión, que se prolongó más de tres horas para tratar de aplacar la polémica de los últimos días sobre las condiciones laborales y salariales de la Policía, no asistió la concejala de Tráfico e Seguridade, Pilar Nogueira (PSOE), “por motivos laborales”. Sí estuvieron los “legítimos representantes sindicales” de la plantilla municipal, el abogado del Concello y técnicos de sus servicios jurídicos. Pero sólo la alcaldesa realizó declaraciones para recalcar que todas las decisiones las toma “el equipo de gobierno” en su conjunto y que, aunque se mencionaron “opciones” para mantener el máximo de servicios con el escaso dinero disponible, tales citas se “sacaron de contexto” y en realidad nunca se planteó prescindir del turno de noche de la Policía ni tampoco de la grúa, dando a entender que esas posibilidades se airearon de forma interesada para ganar protagonismo y posiciones de máximos antes de sentarse a la mesa. “Es absurdo venir a negociar aquí atacando previamente o hacer declaraciones que serían una falsedad”, lamentó Araceli Gestido, quien insistió en el “desacuerdo del gobierno y de otros participantes en la reunión de hoy con esta manera de hacer las cosas”. Iria Malvido fue la peor parada y varias fuentes apuntan al hecho de que si se hubiera levantado acta de lo sucedido, podría derivar en “graves consecuencias”.

Pero la alcaldesa insiste en alentar el diálogo y la paz social. Dijo que “hay acuerdo” en puntos como la equiparación salarial de algunos miembros de la plantilla policial con otros del Concello de Cangas con nivel o categoría análogos, que ese reconocimiento no supondrá un “desequilibrio importante” para las arcas municipales y que se plasmaría en el presupuesto para 2024.

La escasez de personal condiciona las prestaciones

La escasez de personal y el bloqueo presupuestario son motivos que condicionan la prestación de los servicios municipales, y los de Policía Local y grúa no son ajenos a esa realidad, explican desde el Ejecutivo cangués. Si el servicio de grúa lleva varias semanas sin funcionar es “porque un operario acaba de jubilarse y el otro está de vacaciones y no tenemos manera de cubrirlo”, explica la alcaldesa, que considera “una falsedad decir que está paralizado”, pues se trata de una situación circunstancial. “En ningún momento se habló se prescindir del servicio, otra cosa es que se valoren opciones alternativas” para mantenerlo. Con respecto al turno de noche de la Policía, Araceli Gestido dice que la plantilla es ajustada para dar cobertura las 24 horas, y que si no fuera suficiente, “una opción sería prescindir de un turno”, pero nunca se habló de hacerlo realidad ni se puso sobre la mesa, sino “como una hipótesis más”, aunque se alude a ella “como si hiciésemos una declaración institucional”. Insiste la regidora en que “el sindicato” que está detrás de esa estrategia “no tiene representación en el Concello” como sí tienen los que participaron en la reunión de ayer, pero aboga por seguir dialogando con todas las partes y llegar a acuerdos.