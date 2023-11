A poesía das estrelas de Loliña Chamadoira

O salón de plenos de Cangas acolle mañá a presentación de “Rigel e os segredos do tambor”, o novo poemario infantil que vén de publicar Loliña Chamadoira. Un libro ilustrado por María Guerrero e no que a autora da renda solta ao espíritu infantil que sinte curiosidade polo descoñecido e lonxano, pero que ao mesmo tempo está apegado ao concreto.

María Dolores González-Chamadoira Pérez, máis coñecida como Loliña Chamadoira ou sinxelamente como Chamadoira do Casal, volta mañá a Cangas para presentar o seu novo libro. Un poemario infantil titulado “Rigel e os segredos do tambor”. Uns poemas acompañados polas ilustracións de María Guerrero e da luz das lonxanas galaxias do cosmos. Porque Rigel, que é unha verba árabe que significa “pé”, é tamén a estrela máis brilante da constelación de Orión, o cazador. “Emprego a escritura como unha escusa para seguir vivindo ese mundo máxico do que non me é doado afastarme. O mundo cósmico da infancia vivida desde a harmonía daqueles inocentes anos que fan de nós o que agora somos: buscadores e olladores de estrelas”, conta a autora.

Para eses lectores cativos escribiu, practicamente sen sabelo, o seu primeiro poema no encerado dunha clase de primaria (foi mestra nacional). Un poema titulado “Era unha muller artista” e que saiulle case dun tirón, dun chimpo, para ensinarlle aos escolares “a xogar coas palabras e a darlle saída aos sentimentos e soños”.

A presentación será mañá no salón do plenos do Concello de Cangas (19.00 horas) e estará acompañada polo filólogo Héitor Mera; o mestre de música e cantautor Tino Baz; o fotógrafo e cineasta Borja Brun; e a concelleira de Cultura, Aurora Prieto. A traxectoria vital de Loliña Chamadoira está intimamente vencellada a Cangas, de onde era natural o seu pai, onde ela mesma pasou a súa infancia e xuventude e onde continúa a pasar longas estadías. “Cangas é a miña terra, terra onde o meu corpo ha de repousar cando a miña alma vaia ao alén”, suliña. No ano 2019 foi a pregoeira das Festas do Cristo por petición do entonces alcalde, o finado Xosé Manuel Pazos, e para el terá un recordo especial na presentación de mañá xoves.

Neste poemario, dirixido tanto ao público infantil como ao adulto, dase a dualidade que abrangue “o noso espíritu infantil”, como di Loliña Chamadoira. “A curiosidade do descoñecido e o lonxano, que son as galaxias, e a certeza do concreto, identificado no tambor. Un tambor en cuxa caixa de resonancia medran os segredos dos sons”, explica a propia autora de “Rigel e os segredos do tambor”. Esa estrela de Rigel supón para Chamadoira “o misterio, a inmensidade, a beleza e a luz”.

O poemario vén de ser publicado por Edicións Fervenza e amais das ilustración de María Guerrero conta cun prólogo do filósofo e antropólogo Manuel Cabada e cun epílogo de Baldomero Iglesias “Mero”, integrante de Fuxan os Ventos e A Quenlla e “o noso dono da música e das verbas”.