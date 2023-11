A Otro Nivel, ni que lo digas .

Se cumplió un año de la apertura de este restaurante de la avenida de Marín, donde se atiende con amistad y alegría. Poco a poco gana terreno este establecimiento tan transversal, tan lleno de igualdad, tan merecedor del nombre que luce en su letrero. ¡Felicidades!

Un buen mandato siempre con un buen conflicto policial

No hay un buen mandato sin un conflicto policial en Cangas. Es algo que va implícito en la política local. Claro que no se esperaba tan pronto. Pero las penurias económicas por las que atraviesa el gobierno municipal le hacen rascar de todos lados un poco para hacer frente a cosas urgentes. Así que se pensó en sacar cosas de la Policía Local, ignorando lo combativo que este cuerpo cuando tocan lo suyo. Basta recordar lo que pasó con Nardo Faro Lagoa, en la época de José Enrique Sotelo. Pero que no pasa nada, que al final, como la puesta en escena de una otra teatral, todo sale sin una sola equivocación, y sin que nadie sepa la razón.

En Moaña y en Bueu

En Moaña, sin embargo, la Policía Local no da disgustos al gobierno, pero tampoco da otras muchas cosas. No hay movimiento ni en sus capitanes ni en sus tropas. En Bueu, sin embargo, la Policía se mueve. Bueno, el que se mueve es el jefe del cuerpo, Benito Pouso, que tiene la audacia de andar cuatro horas al día, para mantenerse en forma. Y lo está consiguiendo. Ya ven que un mismo cuerpo puede presentar distintas visiones, versiones y otras muchas cosas.