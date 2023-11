Detenido y puesto en libertad un taxista por agresión sexual a dos menores en el coche

Un taxista de la comarca de O Morrazo, de 65 años, fue detenido por miembros del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cangas, como presunto autor de dos delitos de agresión sexual a menores, a las que llevaba a su casa tras salir de noche en Cangas.

La investigación se inicia por la denuncia presentada en el Cuartel de la Guardia Civil de Cangas do Morrazo, en la que una menor de edad relata una agresión sexual en el interior de un taxi, en el que se trasladaba de madrugada desde Cangas a su domicilio en Moaña, acompañada de una amiga.

La agresión, según señala la Guardia Civil y sin identificar al detenido, se produce una vez que su amiga abandona el taxi al llegar a su casa, y el taxista en un momento dado detiene el vehículo, le hace comentarios relativos a su físico y su vestido, le acaricia una pierna, intentando bajarle la parte superior de su ropa y le propone un acto sexual, y que así no le cobraba, desistiendo de la proposición cuando la menor finge una llamada con su móvil a su madre, dejándola en su domicilio, no antes advertirle “no me busques un problema”.

A la segunda víctima también menor de edad en una ocasión le pidió que le diera un beso.

El presunto autor de ambos delitos se vale de su profesión de taxista, aprovechando los servicios nocturnos para transportar a las menores a su domicilio después de salir de fiesta.

Las diligencias ueron puestas a disposición del Juzgado de guardia de Cangas, remitiendo copia a la Fiscalía. El detenido quedó en libertad pendiente de acudir al Juzgado cuando sea requerido para ello.

Desde la Asociación del taxi de Cangas, su presidente, José Novas, asegura que la noticia les ha sorprendido y vuelve a enturbiar la imagen del sector, después de la reciente detención de un taxista en Bueu por presunto tráfico de drogas.

En esta ocasión señalan que no se ha identificado al taxista detenido por la agresión sexual, más que por su edad de 65 años, que aunque cierra el círculo, no lo hace con respecto a las tres paradas que hay en O Morrazo y todas quedan señaladas, lo que les repercute negativamente a la hora de que los padres pongan su confianza en ellos para llevar a sus hijos “porque todos tenemos hijos”.

Aseguran que, sin restar trasfondo al caso de Cangas “que sí lo tiene”, se están dando casos en Vigo, como les trasladaron en un reciente viaje, profesionales de esta ciudad, de que hay mujeres que al final de la carrera y para no pagar amenazan a los taxistas con que lo mejor que pueden hacer es marcharse, de lo contrario le denuncian, aunque reconocen que estas situaciones no se han denunciado en O Morrazo.

En la jornada de ayer todo era silencio en los grupos de WhatsApp del colectivo del taxi en O Morrazo.