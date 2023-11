Los centros educativos de Cangas salen a la calle con sus propuestas del 25-N

La comarca de O Morrazo entra en la semana de conmemoraciones por el Día contra la Violencia de Género, que se celebra este sábado 25, con la única manfestación centralizada, como es habitual, en Cangas. Será el mismo sábado, a las 18:00 horas, organizada por el Concello, a través de la Concellería de Igualdade,,y que partirá de la Praza do Concello con lectura del manifiesto, aprobado en el Consello Municipal de Igualdade, contra las violencia.

Cangas tiene un amplio programa de actividades contra la violencia en el que siempre involucra a los centros educativos del municipio. La programación comienza el jueves con la charla (19:30 horas) “De barbies a influencers”, impartida por Prisma en el Centro Sociocomunitario. Se realiza al amparo de una subvención de Igualdade de la Xunta. Hay servicio de guardería y organiza la Federación de Anpas de centros públicos A Gameliña.

El viernes se celebra el desfile de propuestas contra la violencia de género de los centros educativos, prevista en la Praza das Pontes y si llueve en el Auditorio, aunque las predicciones son buenas. Los alumnos tomarán el protagonismo por las calles con sus propuestas de acción y el lema contra las violencias “Apúntate ao bo trato”. Participan los centros Ceip de O Hío, Espiñeira, San Roque, Castrillón y Eduardo Pondal, el Cpr Casa de la Virgen y Compañía de María, el IES Monte Carrasco y el Proyecto LuzAzul y el IES Rodeira. Estas actividades están cofinanciadas con los Fondos del Pacto de Estado contra las violencias de género del Ministerio de Igualdade.

El colegio Espiñeira presentará su propuesta “Sementando e coidando a igualdade”; el de O Hío el titulado “O lazo do ben querer”; Casa de la Virgen, “#No more Matildas”; el Ceip Castrillón de Coiro “Contra la violencia digo basta”; el de San Roque “Batukada feminista”; el instituto Rodeira la propuesta “Non nos calarán”; mientras que el Proxecto LuzAzul y el IES Monte Carrasco “Tecendo igualdade”. El colegio Eduardo Pondal participará con “Tiven medo de vogar” y el colegio Compañía de María “Rompendo cadeas”.

A las 11:30 horas, Jara Ortiz, de 1º Ciclo de Primaria ofrecerá en la Praza da Palma (en caso de lluvia en la sala de exposiciones del auditorio) la representación “Lúa triangular. Nada é imposible” y habrá obradoiros dirigidos a secundaria en el IES María Soliño, dentro de la campaña “Agresión off, eu digo non á violencia sexual”, de la Consellería de Promoción do Emprego.

Ya de noche, a las 21:00 horas en el Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela, se proyecta la película “Os meus problemas co matrimonio”, organizado por el Cineclub Cangas.

El sábado, en el día propiamente dicho contra la Violencia de Género, está organizada una ruta, a cargo de la Asociaicón A Illa dos Ratos, sobre “Historia das mulleres de Cangas”, que saldrá de la estatua de maría Soliño y se requiere inscripción previa en el WhatsApp 611 080853.

La programación concluye el jueves 30 con el obradoiro “Violencia de xénero no novo contexto dixital”, impartido por Pantallas Amigas, en el IES María Soliño contra la ciberviolencia de género, el grooming o el sexting.

Por la tarde, a las 20:30, en el Auditorio se proyectan cortos contra las violencias machistas con una selección que incluye “36 Ana Lambarri”, “A entrevista” de Fernando Tato e Susana Sampedro, “Biografía del cadáver de una mujer”, de Mabel Lozano; “Lo peor que podría pasar”, de Elena Tara; “Harta”, de Julia Paz y “There will monsters”, de Carlota Pereda.