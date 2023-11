El PP insiste en la falta de limpieza en San Martiño

El PP de Moaña sale al paso de la quejas vecinales por la falta de recogida de basura en las fiestas de San Martiño. Su portavoz, Javier Carro, asegura que tras las quejas de los vecinos se encuentran justificaciones y balones fuera de los responsables. Con respecto a la Mancomunidade que dijo que se había reforzado el servicio con 20 contenedores, el PP sostiene que fueron insuficientes pues estaban desbordados a todas horas y sobre la limpieza el sábado por la noche, domingo a las 15:00 y lunes, los populares dicen que la imagen del domingo fue lamentable por falta de planificación con el entorno histórico lleno de gente y disfrutando de la Virgen del Carmen.

Añade que el concejal de Servicios y la edil de Medio Ambiente estuvieron desaparecidos y que el propio día de San martiño, el sábado, cuando mayor afluencia hya de personas, las bolsa de basura estaban amontonadas en el suelo alrededor de muchos de los contenedores: “Debió de ser que alguien se olvidó de que el viernes hubo fiesta y debió pensar que los 14 furanchos y cientos de personas no generan basura para hacer una correcta previsión y tener el día de San Martiño a las 12:00 perfectamente recogido”. Señalan que se vio cómo trabajadores de la limpieza viaria recogían bolsas de basura o personas ajenas a la limpieza baldeaban, como que el domingo a las 07:00 no se podía iniciar la limpieza, lo que atribuyen a un problema de planificaicón. Agradecen la profesionalidad de los trabajadores de limpieza que no tienen la culpa de la falta de previsión