Nogueira no acalla el conflicto político abierto en la Policía de Cangas, con cuyos mandos se reúne hoy

Hay revuelo en la Policía Local de Cangas y algún roce en el grupo municipal del PSOE, donde una de sus concejales, Pilar Nogueira, es la máxima responsable de la concejalía de Tráfico y Seguridad. Es cierto que el grupo niega algún tipo de diferencias entre las tres concejalas que están en el gobierno, pero también lo es que Pilar Nogueira no salió a desmentir las acusaciones del Sindicato Profesional de Policía que aseguraba que sus compañeras y demás miembros del gobierno la “puenteaban”. No hubo ánimo por parte de Pilar Nogueira de hablar en este conflicto, donde hoy habrá una importante reunión en la que ella estará presente.

Este encuentro tendrá lugar hoy en el Concello y está previsto que acudan representantes sindicales, jefes y mandos de la Policía Local y la propia Pilar Nogueira, que no estará en la que se celebrará mañana, a las 11.00 horas, donde estará la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), la concejala de Obras, Servicios y Movilidad, Iria Malvido (PSOE) y los abogados del bufete contratado por el Concello de Cangas.

Desde la Policía Local se asegura que se va debatir el desmantelamiento del cuerpo que propone la edil Iria Malvido, que quiere acabar con la Brigada Nocturna y con el servicio de grúa municipal. En estos momentos, el servicio de grúa está parado por falta de chófer y el gobierno considera que se puede externalizar este servicio, ya que con los 2.000 euros que el Concello paga de alquiler se pueden atender otros servicios más urgentes. Desde la Policía Local se recuerda que costó carrozar vehículos 80.000 euros y los contratos son cada seis meses.

El supuesto objetivo de liquidar la Brigada Nocturna de Cangas también se configura como una apuesta para destinar las horas extras que se pagan por el servicio a otros asuntos que ahora mismo se antojan prioritarios. En la Policía Local de Cangas hay ahora mismo 10 plazas vacantes, pero solo se van a poder sacar dos en la oferta de empleo público que debe celebrarse antes del 31 de diciembre de este año. Hay que recordar que hasta hace poco, la Policía Local tuvo a 4 personas como personal laboral fijo y ahora mismo todos trabajan ya en otros concellos, donde obtuvieron plaza fija.

Pero en todo este conflicto subyace también un aumento salarial,en opinión de miembros del gobierno. En el conflicto se mezclan intereses políticos y también salariales. Se aprovecha el perfil débil de Pilar Nogueira, como arma de negociación. Así lo pensaban ayer varias fuentes consultadas, reacias a que este conflicto tenga una visión más pública. En su momento, se había barajado la hipótesis de que Pilar Nogueira podía dejar su puesto de concejalaal siguiente de la lista, el secretario xeral del PSdeG PSOE de Cangas, Eugenio González. Era algo que se pensaba más fuera del PSOE que dentro. La gente aún guardaba en la memoria lo ocurrido cuatro años antes, donde fueron dimitiendo concejales hasta que logró entrar en la corporación Eugenio González, que ocupó después la cartera de Urbanismo y la de Deportes. Así que se daba verosimilitud a esta posibilidad. Pero no ocurrió, y no solo porque Pilar Nogueira no quiso renunciar, sino porque se consideraba que no se podía ofrecer otra vez esa imagen de cadena de dimisiones hasta que entrara Eugenio González. Y en esto está de acuerdo todo el grupo municipal: Iria Malvido, Sagrario Martínez y Pilar Nogueira, aunque algún desencuentro hubo, pero no relacionado con su acta de concejala, sino con las dedicaciones exclusivas que se repartieron. Además, Eugenio González se siente fuerte al frente de la organización del partido en Cangas y es su cabeza visible en numerosos actos internos que se celebran en la provincia de Pontevedra y en Galicia. Así que no se puede entender el lado político de este conflicto como una estrategia para que entre Eugenio González de concejal. Los motivos son muy diferentes.