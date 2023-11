Un solo médico en urgencias para 47.000 vecinos de Cangas y Moaña

La nueva concentración por la sanidad de los vecinos de Moaña ante la Casa do Mar, con la que cumplieron 103 semanas consecutivas de movilizaciones, ya no sólo sirvió para volver a reclamar a la Consellería de Sanidade el regreso de las urgencias, desplazadas a Cangas desde la pandemia en 2020, si no para alertar nuevamente de la falta de personal médico, con muchos vecinos todavía sin uno de referencia en Atención Primaria, con pediatras ausentes la semana pasada sin que nadie les cubriera y con las urgencias en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas, a donde tiene que ir Moaña, con un solo médico, incluso vacío cuando tuvo que acudir a un domicilio. El viernes, el centro de salud cangués vivió una jornada negra con el PAC con solo uno de los tres médicos, por la baja y vacaciones de los otros dos, con el agravante de que en el turno de tarde solo había un médico de Familia y las urgencias en ese horario se derivaron al PAC, bajo mínimos.

La presidenta de la Mesa Local da Sanidade y alcaldesa de Moaña, la nacionalista Leticia Santos, que intervino en la concentración junto al portavoz de la Plataforma da Sanidade, Gabriel Ferral,calificó esta situación de “intolerable” y dice que pone en videncia que “las mentiras caen por su propio peso” ya que la excusa que siempre pusieron para no devolver las urgencias a Moaña es ue es un PAC con un solo equipo y no puede quedar vacío. La alcaldesa recordó que se está hablando de una población de 47.000 vecinos entre los 26.000 de Cangas y los casi 20.000 de Moaña, que se ha quedado con un solo médico, incluso con el PAC vacío, e insiste en que es “insólito” y que cualquier día va a pasar algo “y nos echaremos las manos a la cabeza, mientras nos dicen que pedimos de más y que tenemos que esperar al nuevo centro de salud”. Santos añade que si no refuerzan el personal no se van a solucionar los problemas y pidió al presidente de la Xunta y al conselleiro de Sanidade que “hagan los deberes y doten a la sanidad pública del personal necesario para no seguir precarizando el servicio a los vecinos. Los vecinos corearon las habituales consignas de “Coa nosa saúde non se xoga” o “Rueda escoita, Moaña está en loita”. Gran movilización por los dos años La alcaldesa comunicó que esta semana se va a reunir la Mesa Local da Sanidade para preparar una gran manifestación en 15 días, cuando se cumplan dos años de movilizaciónes semanales por la mejora de la sanidad pública (regreso de las urgencias, cobertura de las plazas médicas vacantes y el refuerzo de las ambulancias) en Moaña. Santos dijo que es inconcebible tener que haber llegado a dos años de movilizaciones y “lamentable” que una villa como Moaña tenga que estar tanto tiempo para que repongan el nivel de servicio que tenía antes de la pandemia, incluso dijo que es un maltrato del Sergas que no van a consentir.