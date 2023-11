El concejal del PP de Cangas José Luis Gestido, pide explicaciones al gobierno local sobre los motivos de la falta de pago de subvenciones de 2022 a algunos clubes deportivos. Señala que después de intentar conseguir información al respecto de estas subvenciones, que a los clubes les corresponden de forma anual, “seguimos sin ella”. Por eso que Gestido presenta por escrito esta petición a través del portal municipal y, de no conseguir respuesta, dice que lo llevarán a pleno como moción.

Espera que los motivos ahora no sean, como en las últimas informaciones, la falta de presupuesto, ya que están consignadas en las cuentas. Recuerda que han pasado cinco meses para que tanto la concejala de Deportes, Sagrario Martínez; como la alcaldesa, Araceli Gestido, sepan que en Cangas hay más de cinco clubes. No entiende que tampoco a estas alturas no se hayan convocado las ayudas de 2023.