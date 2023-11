El violín en clave de Down

Alguien habló una vez de la ignominia de no haber sabido mirar a nuestros discapacitados con buenos ojos; nosotros añadiríamos ni escucharlos con buenos oídos. El cangués Samuel Molanes Marchena apenas cumplió los 30 años el pasado lunes. Tiene síndrome de Down y no se acuerda de cuándo empezó a tocar el violín, instrumento con el que tiene especial empatía. Va a clases una vez a la semana con la profesora del conservatorio de música de Cangas Diana Rodova. Él interpreta mientras su amigo Raúl Sotelo, que padece parálisis cerebral, le va soplando la letra

Su fuerte es la música. La memoria la pone en manos de su inseparable Raúl Sotelo, que le ayuda a recordar cuáles son las canciones que toca al violín. El Himno de la Alegría, sobre todo. Pero también música de películas, como Spiderman o los Increíbles. Raúl Sotelo apunta en voz baja mientras Samuel Molanes responde a las preguntas con “¡Uf, no me líes!” o “¡Ay que leira!”. No sabe a ciencia cierta cuando empezó a gustarle a tocar el violín. Sus amigos de Aspamsim le recuerdan que fue cuando vio al protagonista de una película hacerlo. Pero nadie se acuerda del título del filme. Prefiere que las preguntas se las hagamos a Raúl, que le recuerda que va a clases del conservatorio a aprender a tocar el violín los martes. Es viernes noche y Samuel está nervioso y pendiente de la jornada de trabajo que le espera el sábado. Está empleado en un servicio de hostelería de Vialia, en Vigo, desde hace años. Allí se ocupa de limpiar las mesas, las sillas y el baño, “que sí que hace falta”, dice moviendo el dedo ínidice en toque de atención.

Su madre, Marta Marchena recuerda que le dijo si quería tocar el violín, cuando se emocionó con la película cuyo nombre nadie recuerda. Samuel no lo dudó un momento. Dijo que sí y de esta forma entró en la Escuela de Música del Concello de Cangas, donde comenzó su especial relación con la profesora Diana Rodova. Le gusta escuchar a Estopa, Los Rondaldos y Los Manolos, entre otros. Raúl le recuerda “Color esperanza”, y él asienta con el dedo índice y moviendo la cabeza de arriba a abajo. De repente alza la voz y se acuerda de que Resistiré también la sabe tocar.

En una ocasión, Samuel compartió escenario con el músico callejero “Saras”, que acude a Cangas con frecuencia a tocar el saxofón para ganar unas perras. Ambos hicieron un dueto que congregó a turistas de toda condición en el cacos vello de Cangas, que dejaron en su pertrecho abundantes monedas, que olvidó hasta que llegó a casa. No ignora que le cuesta más mover los dedos del mastil del violín que manejar el arco, donde se da maña y arte. Samuel Molanes no es un músico de salón, ni tampoco un músico callejero, aunque le gusta tocar en la calle. Pero él, donde se lo pasa bien con el violín es en la Escuela de Múnicipal de Música de Cangas, donde trabaja codo a codo de su profesora Diana Rodova. Allí es capaz de componer y dejarse llevar por la imaginación musical. Como dice Diana, Samuel no aporrea el piano, lo toca con sentido musical, aunque no sepa la melodía.

Diana Rodova: “Tiene un gusto refinado; es puro sentimiento”

Diana Rodova comenta que hace dos años que Samuel retomó el aprendizaje del violín, que estuvo dos años alejado de la formacíón, que la había iniciado ocho años antes. Comenta Diana que a Samuel le encanta la música clásica, que iba a clases de lenguaje musical y también de coro. “Los principios siempre son difíciles; en este caso tanto para él como para mí. Yo iba aprendiendo con él, intentaba que tuviera una base y a medida que avanzaba eliminaba cosas y él me iba orientando. Tiene un gusto muy refinado. Le encanta tocar los villancicos y, sobre todo, las piezas melancólicas, esas donde hay mucho sentimiento. También le gusta tocar el piano”. Comenta la profesora que Samuel Molanes tiene sentido musical y es capaz de tocar una pieza al piano sin aporrearlo. “Debido a sus condiciones, la técnica violinista es muy simple, pero fue capaz de quedarse con elementos principales. Recuerdo que en una ocasión que estábamos solos en clase sonó una ambulancia. Cogí el violín e hice el sonido de la ambulancia; al egundo, él se puso a tocar sobre ello. La música salía de él, de su sentimiento. No era un mero pin pan pum. Improvisa con mucho sentido musical, que es lo más importante. Para mí es un gusto trabajar con él. Viene con mucho entusiasmo a clase todos los martes y nos tenemos un cariño muy especial. Eso sí, cuando las piezas no le gustan las rechaza de forma inmediata y nos ponemos a trabajar sobre otras. Para mí fue y es toda una experiencia trabajar con él; algo que me sirvió para dar clase después a personas con otras discapacidades”.