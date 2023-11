El PSOE de Moaña, liderado desde las pasadas elecciones municipales por Mario Rodríguez, quiere recuperar el terreno perdido en este Concello, en donde de haber gobernado en coalición con tres ediles pasó a sentarse en el banquillo de la oposición con un solo concejal. Rodríguez, edil y secretario local, acaba de ampliar la ejecutiva y ayer consiguió el desembarco de buena parte de la plana mayor viguesa que lidera el partido como la presidenta en Galicia y nueva senadora, Carmela Silva; o el secretario provincial de Pontevedra y nuevo diputado del Congreso, David Regades, para el acto de constitución de las Xuventudes Socialistas de Moaña, que liderará la estudiante Rihana Currás con el apoyo de Esteban Fernández y Teo Rodríguez. En el acto, celebrado en el club de jubilados de Meira,también intervinieron la diputada Leticia gallego y el secetario de las Xuventudes de Galicia, el ourensano Xurxo Doval.

Rihana Currás, de 18 años y estudiante, está ligada a la ejecutiva local como secetaria de Igualdad y Comunicación. Se define activista que lucha por los derechos de jóvenes y de los colectivos más desfavorecidos. Asegura que es socialista firme en cuanto a ideología y que desde que cumplió su mayoría de edad está muy involucrada y califica la “excelente” la labor emprendida por Mario Rodríguez.

La presentación, con una veintena de asistentes, también sirvió para que los dirigentes se felicitaran por la reciente nueva investidura de Pedro Sanchez como presidente del Gobierno de España y para ir calentando motores de cara a las elecciones autonómicas. Regades destacó la fuerza del PSOE de la provincia de Pontevedra, ya que de los 7 diputados gallegos en el Congreso, tres son de Pontevedra y que si se hubieran cumplido las encuestas que les daban dos “hubiera sido moi difícil que Pedro Sánchez fora presidente” .

Pese a su fuerte resfriado, Carmela Silva, a la que Regades elogió como uno de los referentes del feminismo que encabezaría el top del femenismo de España, reconoció que en lugar de la cama tenía claro que debía estar en Moaña al lado de las Xuventudes porque entiende que es fundamental escuchar a la gente joven para que “siga a latir o corazón deste partido” y añadió que es lo mejor que le puede pasar a España, Galicia, Pontevedra y Moaña. Reconoció que ella se va haciendo mayor y, como hacía su abuela contando historias, ayer recordó la de David Regades, con 17 años, cuando teniendo ella 35 y al frente de la secretaría xeral de la Agrupación socialista Vigo Oeste, entró por la puerta “con ideas, liderazgo, garra e gañas de traballar desde as Xuventudes”, que constituyó, trayendo a eurodiputados/as, montando jornadas increíbles en un Vigo en el que no se hablaba del PSOE, sino de la agrupación Vigo Oeste .

“Aprendín que un partido é forte, ten vida e futuro cando escoita moito e da espazo a xente que, pola súa idade, ve o mundo doutra forma, con enorme capacidade, vitalidade, gañas de comerse o mundo e de entender os tempos novos”, dijo Carmela Silva que insistió en que el partido necesita de la reflexión, ganas e ideas de los jóvenes porque “mal que lle pese ó PP, o mundo móvese coas ideas, non co diñeiro e o poder dos poderosos. O mellor sempre naceu das ideas”.

Regades destacó la importancia de las Xuventudes, contó como en el Congreso muchos se les acercaron de que habían estado juntos en las Xuventudes, dijo que Rihana Currás va a tener todo el apoyo de la dirección del partido, que tienen que marcar el discurso de las políticas de los jóvenes y que dentro de unos años serán sus caras las que estén en el Congreso, en el Parlamento o en el Senado. El sectretario de las Xuventudes de Galicia, además de animar a la nueva secretaria de Moaña a ser “rebelde, socialista e pensar nas necesidades colectivas”, dijo que este día era de celebración, por lo que implica de que los socialistas no están muertos como les querían ver el 28 de mayo y dio la sorpresa el 23 de julio y porque se ve la implicación de la juventud con la creación de esta nueva agrupación. Xurxo Doval añadió que aunque la gente del partido lleve días insultada en la calle, señalada como traidores a España y a Galicia “es mentira” y lo atribuye a una pataleta como la de un niño que pierde un juguete. Insistió en que los socialistas no se iban a ocultar,se que ya lo hicieron en 40 años de dictadura y que nunca más lo iban a hacer, ni estar en el exilio ni esconder la cabeza. Fue muy crítico con el gobierno de la Xunta y con Feijóo y que era más gallego un presidente que piensa en Galicia que no uno que premia a sus amistades en alusión a los 600 millones de los presupuestos de la Xunta perdonados a los “7.000 gallegos máis ricos”.

Por su parte, Mario Rodríguez destacó que están construyendo organización con el objetivo de que los vecinos y vecinas vean que el PSOE está en Moaña y que son administraciones socialistas las que mejoran la vida de todos ellos.