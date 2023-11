El portavoz del PP de Moaña, Javier Carro, critica la falta de transparencia de la alcaldesa, Leticia Santos; y de su equipo de gobierno, ocultando información en las comisiones informativas “y lo que es más grave, mintiendo”. Añade que pese a que el Reglamento de Organización Municipal (ROM) recoge el derecho a la información de todos los ediles para el desarrollo de sus funciones, a ellos se les niega.

Carro asegura que Santos sigue sin autorizar a su grupo el acceso al edificio municipal del “Concello vello” para comprobar “lo que ya no es vox populi, sino una triste realidad, las humedades y defectos de obra, goteras en las que el propio concejal de Mocidade, Kevin González, reconoció que tuvo que poner cubos para recoger el agua”. Insiste en que no les dejan ejercer la labor de oposición y que lo más triste es que a los pocos días de inaugurarse el edificio, después de varias prórrogas y un millón de euros invertidos, presenta deficiencias y mucho se teme de que nadie se hará cargo de la “chapuza”.

Culpa también a González de incumplir el ROM cuando les asegura que de los eventos se tienen que enterar antes los vecinos que los miembros de la corporación y le recuerda que todos los grupos deberían de recibir una invitación a los actos oficiales.

Extiende sus quejas por la falta de información que tiene la oposición al concejal de Hacienda, Jorge Parcero, del que dice que ya no sólo es que niegue la información, “si no que ni está ni se le espera”. También al edil de Cultura, Daniel Costas, que cuando se le preguntó por la Festa da Xuventude de San Martiño dijo que no la tenía, pero a anunció a las pocas horas y que mintió con respecto a la homologación del palco, del que a la alcaldesa no le quedó más remedio que reconocerlo en el pleno. También dice que Costas miente cuando niega problemas en Obras y Servicios en donde hasta el capataz de turno presentó su renuncia.

La misma crítica lanza a la edil de Medio Ambiente, Dolores Chapela, que cuando se le preguntó si iba a desbrozar solo el parque forestal de Os Remedios y no el atrio, que es privado, dijo que sí, pero la realidad es que con dinero público se desbrozó una finca privada de 4.000 metros.