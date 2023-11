El nuevo gobierno local deberá de pensar en construir un pabellón municipal que sustituya al viejo Gatañal y que se sitúe en la zona de equipamiento deportivo, en la conocida como Verín, donde están el Estadio Municipal, con sus pistas de Atletismo y muy cerca, también, la piscina municipal. Es algo que debe tomar en consideración porque, de nuevo, aparecieron en el tejado de O Gatañal, donde juega el equipo de balonmano Frigoríficos de O Morrazo, en la categoría Asobal. Asegura la concejala de Obras y Servicios, Iria Malvido, que se encontraron agujeros como puños de grande, que provoca que el agua entre y dañe la pista recién puesta y sobre la que hubo mucho debate.

Afirman que los desperfectos en el tejado son los culpables de que la gran cantidad de combustible que se utiliza para mantener en condiciones la pista no sirviera de mucho. Fue algo que puso de manifiesto el club de balonmano y que después pudo comprobar el propio Concello de Cangas. El gobierno local se mostraba ayer molesto con esta situación, ya que debía de encontrar pronto dinero para hacer frente a estas reparaciones que son urgentes. Pero, de nuevo, se vuelve a encontrar con el problema de que no puede contratar porque no dispone de dinero, que sí que lo hay en caja, pero no en las partidas de donde se tienen que sacar, que fueron agotadas por el anterior gobierno. La alcaldesa votó en contra de la aprobación de los presupuestos de 2023 que podrían solucionar este problema.

Ahora mismo, el gobierno intentará recurrir a subvenciones o reparaciones realizadas por los propios trabajadores del Concello para tapar los agujeros que hay en el tejado y que permiten que dañe la pista de juego.

Estudiar la construcción de un nuevo pabellón no es tan disparatado. Basta con echar un vistazo a la cantidad de dinero que se lleva gastado en él a lo largo de los últimos años, incluida la instalación de la nueva pista deportiva de parqué.