Las trampas de Cangas no atrapan ningún mosquito tigre en las últimas semanas

El mosquito tigre no da muestras de actividad en Cangas en las últimas semanas. Al menos no lo registran las cinco trampas instaladas en la Granxa da Rúa, la calle Atranco, la planta de compostaje de A Portela, el lavadero de Seixo-Darbo y la Capela do Hospital, aunque en este último emplazamiento el artilugio desapareció y, por lo tanto, ya no está operativo. “En ninguna de ellas se han encontrado ejemplares”, refiere el concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG), que hoy participa en la comisión de control de esta especie junto con representantes de otros municipios afectados y de la Xunta.

La red de vigilancia detectó el primer ejemplar de mosquito tigre en Cangas el 24 de agosto, semanas después de que ya se alertara de su presencia en Moaña. Se refirieron varios casos en la zona de A Rúa, limítrofe con la parroquia moañesa de Tirán, pero la llegada del invierno parece haber disuadido a esta especie, más amiga del calor.