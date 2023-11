La Policía de Cangas detecta en una inspección dos discotecas con problemas de salida de emergencia

Los primeros resultados de las inspecciones a discotecas de Cangas realizadas por la Policía Local no son precisamente buenos. En dos de estos establecimientos se detectaron irregularidades en las salidas de emergencia y también en las licencias. La documentación fue remitida a Urbanismo para que entre también a determinar sobre el tema el arquitecto municipal de Cangas, Alfonso Laxe. Hay que recordar que el Concello de Cangas estaba en el proceso de contratar a una empresa para realizar este trabajo de inspección, pero de momento, el concurso se encuentra paralizado, tal vez por alguna circunstancia relacionada con el presupuesto.

Lo cierto es que la Policía Local sí tiene interés en realizar el trabajo, que es también de su competencia. Hay que recordar que fue propio concejal de Urbanismo, Antón Iglesias (BNG), y la edil de Policía, Pilar Nogueira (PSOE), los que mostraron la urgencia de realizar las inspecciones con el propósito de evitar situaciones parecidas a la de Murcia, donde en una discoteca que carecía de permiso murieron 13 personas. Indudablemente, la irregularidad que se comete en estas dos discotecas de la villa es considerada como muy grave, porque es imprescindible tener una salida de este tipo que esté bien situada, vital para salvar vidas en caso de incendio o algún que otro problema. De momento, se desconoce si estos dos establecimientos –pueden ser más– van a ser sancionados con cierre o se les otorgará un plazo para que cumplan con todos los requisitos que la ley exige.

La Policía Local, ahora mismo, está realizando un censo de establecimientos nocturnos. Quiere saber con qué tipo de licencia cuentan estos locales, quienes son sus propietarios. Estas tareas se extienden también a los bares y cafeterías del municipio. En una primera inspección también se pudo comprobar que la instalaciones no se ajustaban a los proyectos por los que se concedió licencia.

La Policía Local de Cangas cuenta también con la colaboración del Grupo Municipal de Emergencias. Ambos cuerpos ya llevan un mes realizando estas inspecciones, a la espera, se supone, de la intervención de la empresa que el Concello tenía pensado contratar, experta en estas cuestiones. Hay que recordar que muchos pubs pasaron a tener la consideración de discotecas y es aquí donde se pueden encontrar los mayores problemas. Desde el sector se aseguraba hace un par de meses de que sería muy raro en contra en la villa alguna discoteca que estuviera funcionando sin licencia. Y no lo parece, pero sí que se detectan irregularidades. El sector habla de que cuenta con los denominados controladores de acceso, que se ocupan del aforo, que es persona que debe realizar unos cursos específicos.

El sector encuentra más problemas en el botellón. Culpan a esta forma de diversión de todos los males y que aquí la ley no se aplica con la rigurosidad que se debe. Los propietarios se sienten vigilados y estigmatizados por lo que ocurrió en Murcia. Pero lo cierto es que no solo está Cangas pidiendo licencias, proyectos, nombres de propietarios, sino que también lo hace la mayoría de municipios de España, donde se ya se cerraron varias discotecas después de detectar la falta de licencia o las irregularidades de seguridad que presentaban.

Ningún gobierno local quiere ser juzgado por permitir que estén funcionamiento este tipo de establecimientos sin licencia o que no cumplen la legalidad en materia de seguridad.

Atención a los controles que habrá en Fin de Año y Reyes

Ahora que se acercan las Navidades, los controles y las inspecciones estarán más al orden del día, como también la Policía Local de Cangas prepara sus efectivos para impedir las fiestas ilegales, que aumentan con los años y se celebran en los sitios más insospechados. También es verdad que la asociación de hostelería de Pontevedra está al acecho de estas celebraciones sin permiso que suelen tener lugar en Fin de Año y Reyes. El gobierno local anunció que, en principio, su intención no era sancionadora, que el propósito era hacer cumplir la ley, que lo primero era evitar antes que lamentar. Claro que si detectan discotecas con graves problemas respecto a las salidas de emergencia, a lo mejor no se descarta el cierre mientras se procede a realizar las obras oportunas para solucionar las deficiencias detectadas y seguir las consideraciones que se determinen desde el departamento de Urbanismo. El único interés del gobierno es que funcionen bien, no en sancionar para sacar dinero.