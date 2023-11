San Martiño no para la protesta sanitaria: “No podemos rendirnos”

Poco antes de que arrancara la misa solemne en honor a la Virxe do Carme en San Martiño, varias decenas de personas se concentraron ante la Casa do Mar moañesa por 102ª semana consecutiva para exigir el regreso del servicio de urgencias a la villa, pues permanece centralizado en Cangas desde abril de 2020. La voz la puso Gabriel Ferral, portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade, pues los representantes del gobierno local no intervinieron al estar el Concello en luto por el fallecimiento del Cronista Oficial Manuel Uxío García Barreiro.

El propio Ferral, que forma parte también de la Asociación de Veciños de Tirán, trasladó el pésame a la familia del fallecido “que siempre colaboró con escritos sobre la parroquia de Tirán”, indicó antes de que los presentes se fundieran en un aplauso. El portavoz de la plataforma de usuarios aseguró que “no queremos ni podemos rendirnos. Solo pedimos lo que nos corresponde por ley. Tenemos derecho a una atención primaria digna y de calidad y las urgencias forman parte de esa atención”, apuntó. Ferral apeló a los vecinos para incrementar la presencia en las concentraciones: “esto es algo que nos afecta a todos, no solo a los que estamos en las protestas desde el primer día”. Alertó de que, incluso con las urgencias centralizadas en Cangas, el servicio es “muy deficiente” y señala que los médicos están saturados en el PAC cangués. “Además, cuando falta algún médico de tarde y no se sustituye nos envían a las urgencias en Cangas por cualquier consulta”, lamenta.