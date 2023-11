Graciosos que no tienen ninguna gracia

Siempre hay alguno/s que necesitan dar la nota y hacerse los graciosos. Aunque sus acciones no tengan ninguna gracia. Como los listillos que en la madrugada del domingo decidieron arrastrar al medio de la carretera del Espíritu Santo, en Cangas, estas barreras de obra. Ideal para provocar un accidente.

Mucha lluvia, mucha fiesta, muchos furanchos y... ¿pocos controles?

No sabemos si forma parte de las negociaciones del pacto de investidura o algo por el estilo, pero nos cuentan que este fin de semana apenas se vieron controles de la Guardia Civil a la salida de las fiestas de San Martiño de Moaña. Suponemos que habría más de uno contento, aunque beber (en determinadas cantidades) y conducir no es una combinación responsable. También sabemos de quien se esforzó en ser responsable y luego estaba molesto por no tener la ocasión de soplar. Lo dicho: nunca llueve a gusto de todos.