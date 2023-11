Estimado e querido amigo Tonio:

Aínda que xa facía moito tempo que non te vía, non por iso un deixa de ocuparse e preocuparse polos amigos. Era coñecedor da túa infame e cruel enfermidade e do teu cambio de residencia. Sempre alonxado do mundanal ruído, solitario pero nunca só e alérxico os médicos e a súa contorna.

Admirado sempre pola túa seriedade, disciplina, competitividade e respecto cos demais en todas as ordes da vida e que fixeron de ti un exemplo para todos aqueles que compartimos contigo un anaco da túa vida, tanto no plano deportivo como no humano. Tiven sorte e fun dos afortunados que me tocou compartir os dous campos. No eido deportivo fomos moitos os que compartimos berrros, sorrisos, mágoas e cabreos por aquel adorado e querido Rápido Bahía. Sufrimos e padecemos nas derrotas, pero tamén celebramos as nosas victorias, desbordados da alegría que supoñía facer feliz a todo un pobo. Eramos un bo grupo baixo a batuta dun bo director de orquestra que, chegado o momento, aplicaba a súa sabiduría a pé de campo, sempre seguro do que estaba a facer.

Tamén tiven a fortuna de compartir esa amizade nunha época inesquecible. Aquelas ilustres queimadas, aquelas matanzas do porco, aqueles bocadillos de chourizo recén afumados ao carón da cociña de ferro na casa de miña nai. Menuda pandilla aquela, que chegando as horas de lecer insistíamos en roubarlle as horas á noite.

Pero alí estabas ti, para porlle freo aos desmadres que outros facíamos. O vivo exemplo do deportista que sempre se coidou. Cando non tiñas compromiso algún co teu equipo, o Alondras, alongabas esa noite un pouco máis, pero sempre facéndonos ver que lle debías respecto a esa xente que cada domingo fervía en aplausos unha vez que saltabas ao verde do campo do Morrazo.

E cumprías. Vaia se cumprías. Sempre lembrarei un partido de pretempada contra o Celta no campo do Morrazo onde te enfrontabas ao inolvidable, inesquecible, querido e adorado Salva, o teu irmán. Non lle pasabas unha. A túa entrega, compromiso e competitividade facían esquecerte de quen tiñas enfrente.

E aí non quedou a cousa. Desfrutabas tanto do deporte, viñera de onde viñera, que te alistache no atletismo. Moito sacrificio, chuvia, vento, maratóns, medias maratóns, adestramentos. O que che botasen.

E que dicir da túa breve etapa na política local. Sempre comprometido co benestar da xente, ignorando moitas veces a disciplina do partido.

Estimado amigo, non sei si nese ceo que te alumea, xa puideche comprobar esas pistas celestiais. Esas sendas arcoíris que che permiten amorriñar as pistas tantas veces percorridas do Cabo Home, da senda de Liméns e do paseo de Aldán. Pero si estou seguro que para ti a vida xa non é unha carreira de atrancos, senón un longo percorrido enarbolando a bandeira da tua paixón: o deporte, o esforzo de pasar pola vida coa vitola da excelencia.

Un amigo que nunca te esquece.

*Veciño de Aldán