“Ondas” de arte en el Auditorio

Tino Gato, Rivada, Mayur Baiju, Jorge G.Meira, De la Campa y Al Sola son los artistas participantes en la exposición “Ondas” que inauguró la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, y estará abierta hasta el día 30.

Los nostálgicos del águila o la fiesta del pollo

Son pocos, pero hacen mucho ruido para ganar protagonismo y darse de importantes. No me refiero a quienes protestan en favor de una causa o en contra de otra, que es legítimo, sino a quienes lo hacen con métodos de otras épocas donde sólo unos pocos mandaban y los demás callaban. Sus nostálgicos herederos trapichean ahora con los escudos del águila y las pegan, con nocturnidad y alevosía, para que sepan quién manda aquí. Pero ya no dan miedo.

¡Cuidado, las paredes oyen y ven!

Y siguiendo con el asunto, que vayan con cuidado esos a los que la noche les confunde, porque no hay crimen perfecto. Y chapuzas, menos.