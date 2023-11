“A bibliotecaria levará a descubrir o vínculo entre os libros e a vida”, revela O mundo está roto pero pódese camiñar, a obra de teatro que a compañía Contraproducións presenta esta tarde (18.00 horas) para todos os públicos, despois de facelo nos últimos días en pases exclusivos para preto de medio millar de escolares de Primaria e profesorado acompañante dos colexios Sagrada Familia, Nazaret, A Rúa, San Roque, Castrillón e O Hío. Versión galega de Cándido Pazó sobre a obra orixinal de Harkaitz Cano, está dirixida por Fernando Bernués e interpretada por Paula Pier (filla), Susana Sampedro (bibliotecaria) e Salvador del Río (pai).

“Moitos anos despois” daquel episodio, a nena, xa escritora, voltará á biblioteca para contarnos aquela experiencia iniciática que plasmou no seu primeiro libro”, continúa o relato da sinopse de O mundo está roto pero pódese camiñar, que “é, de entrada, a memoria do relato dunha reconciliación, coa vida e co seu pai, dunha nena de dez anos ferida pola sobrecolledora ausencia da súa nai, cando xa ten vintetantos anos e un primeiro e belo libro que presenta á audiencia”.

O prolífico dramaturgo Harkaitz Cano e o recoñecido director Fernando Bernués únense para fiar esta historia para todos os públicos sobre un pai que non sabe cómo comunicarse coa súa filla e que vén de xuntar loubanzas nestes días que xa se representou no Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela. O ciclo en Cangas complétase co pase desta tarde, e a venda de localidades pode facerse de forma anticipada a través de ataquilla. com (“buscar en google ataquilla cangas”, recomendan os promotores), ao prezo de 5 euros. Tamén de poden mercar no despacho de billetes do propio Auditorio desde dúas horas antes do espectáculo a ao mesmo prezo.

Para a presentación do seu primeiro libro, aquela nena convertida en escritora, “elixiu facelo na biblioteca onde medrou e na que se suceden tantos inspiradores momentos dese pasado, na súa nenez, que a poética a acción teatral se encargará de facer presente”, conclúe a sinopse de O mundo está roto pero pódese camiñar.