Mucha centolla y de calidad... pero poco dinero para comprar

La centolla ya ocupa un lugar destacado en muchos expositores de las plazas de abastos. Hay cantidad, hay calidad y hay precios más que razonables. Pero de momento parece que lo que no hay es demanda. Y no es por falta de ganas. Los precios están en la línea de hace un año, entre los 15 y los 20 euros en función del puesto y de si del ejemplar a comprar es macho o hembra. El problema está en la inflación y en el aumento de otros productos de primera necesidad, que de momento provocan que la centolla sea un artículo para mirar pero no tocar.

El rey de los mariscos está de nuevo en los mercados y plazas de abastos. La campaña de la centolla se abrió el lunes y de momento las capturas y los precios están dentro de lo aceptable. El problema es otro. “Hay centolla y hay calidad, pero falta lo más importante: la gente no tiene dinero”, resume de manera clara la responsable de Pescados y Mariscos Nuncia, uno de los puestos de la plaza de Bueu. Una impresión que corroboran de manera casi unánime el resto de puntos de venta. El precio durante esta primera semana de la campaña oscila, según los puestos, entre los 15 y los 20 euros. Cada pescantina tiene sus propias estrategias de venta. “Nosotros tenemos una centolla garantizada al 100%, con la hembra a 20 euros y el macho a 18 euros el kilo. Si no sale bien de carne le devolvemos el dinero al cliente”, explican desde Peixes e Mariscos Cartagena. Por su parte, Nuncia apuesta por la igualdad de género. “Tanto hembras como machos a 18 euros el kilo”, sentencia. La centolla regresa a O Morrazo con buenos precios a la espera de la "pata negra" Aunque la infalibilidad absoluta no existe, para descartar los conocidos como “faroles” se observa la tapa o la parte de abajo del caparazón, que debe estar dura, al igual que las uñas y patas. También hay que comprobar la parte de atrás, que debe ser flexible y moverse casi como un muelle. Y para acabar la vena, que lo ideal es que tenga un color rosáceo. Si es negra, mala señal. La centolla está muy presente en los expositores de Mariscos y Bacalao Rosana, también en Bueu, que la comercializa a 15 euros el macho y a 18 la hembra. “El precio es prácticamente el mismo que el año pasado. Lo que cambió es el coste de la vida y la inflación. La temporada pasada a estas alturas teníamos mucho movimiento, tanto por la mañana como por la tarde. Sin embargo, este año va todo muy rezagado”, cuenta su responsable. Entre los compradores que ya se acercaron esta semana a la plaza hay personas que adquirieron la centolla para congelar y asegurarse una parte del menú navideño. “Por un lado te diría que es muy pronto. Pero por el otro es verdad que no se sabe cómo va a venir el tiempo en las próximas semanas y si los barcos podrán salir. Si no pueden trabajar el precio va a subir mucho”, apuntan en algunos de los puestos consultados. Un aspecto que genera unanimidad se refiere a la fecha de apertura. “La campaña arranca demasiado pronto. Habría que esperar como mínimo a finales de noviembre o a la primera semana de diciembre. Habría igualmente mucha cantidad y la calidad sería mejor”, coinciden en la plaza de abastos de Bueu.