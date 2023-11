La comarca registra medio centenar menos de ayudas de la Risga por el Ingreso Mínimo Vital

La aparición del Ingreso Mínimo Vital (IMV) por parte del Estado para corregir la tasa de hogares en riesgo de pobreza, que se arrastraba de los años de recesión económica y cuya aprobación se aceleró en 2020 por la pandemia del COVID-19, ha llevado a que, año tras año, hayan ido a menos en esta comarca la famosa Renta de Inclusión Social de Galicia (RISGA) que reparte la Xunta, no así la otra prestación de Ayudas de Inclusión Social (AIS). Estas últimas son prestaciones económicas no periódicas de la Xunta que tienen como finalidad el apoyo en determinados contextos de urgencia como el uso de una vivienda, mejorar la habitabilidad, mobiliario básico, ayuda para atención de necesidades primarias de alimentación o vestuario, ayudas para la atención sanitaria o sociosanitaria no cubierta por el sistema público de salud, así como otros gastos extrapordinarios de inclusión social.

En el año 2019, la Xunta otorgaba hasta 194 prestaciones de la Risga, 197 en 2020 para empezar a bajar a 191 en 2021; 177 en 2022 y llegar a 2023 con 155 en lo que va de año. Desde la Xunta apuntan que este descenso se debe a la incompatibilidad de la Risga con la prestación del Salario Mínimo Vital (SMV) que entrega el Estado. Cangas, y por lógica al ser el municipio con más población, es también el que figura con más ayudas concedidas de la Risga, con una horquilla en el año 2019 de entre 82 y 104 prestaciones, según el mes que menos y el que más registró, para bajar a entre 70 y 80 en lo que va de este año. En Moaña se otorgaron entre 39 y 46 frente a las 42 y 53 del año 2019; y en Bueu, entre 21 y 29 frente a las 27 y 37 concedidas el año anterior a la pandemia. En 2020 fueron entre 81 y 104 en Cangas; entre 41 y 47 en Moaña y entre 3 y 46 en Bueu, una variación que llama la atención en este municipio. Las ayudas aumentaron algo en el año 2021 al situarse entre 85 y 95 en Cangas; 38 y 49 en Moaña y entre meses de 34 y 47 de máximo en Bueu; pero bajaron en 2022 a un máximo de 177, de las que en Cangas llegaron a 95, en Moaña a 46 y en Bueu a 36. En cuanto a las ayudas para contextos de urgencia, éstas sí que han aumentado con respecto a 2019, aunque bajaron considerablemente con respecto al año 2021, cuando se registraron 65. Cangas es el municipio con más beneficiarios aunque Bueu le coge delantera a Moaña algunos años a la hora de recibir estas prestaciones. En este 2023 se han repartido 47 de estas prestaciones (30 en Cangas, 10 en Moaña y 7 en Bueu) frente a las 42 del año 2019 (27 en Cangas, 11 en Moaña y 4 en Bueu). En 2020 fueron 32 (18 en Cangas, 6 en Moaña y 8 en Bueu); 65 en 2021 (33 en Cangas, 16 en Moaña y 16 en Bueu). En 2022 fueron 42 (21 en Cangas, 6 en Moaña y 15 en Bueu). La Risga, que comenzó a otorgar la Xunta en los años 90, tiene por objeto garantizar recursos económicos de subsistencia a las personas que carecen de ellos y poner a disposición procesos personalizados de inserción a través de los Servicios Sociales. El ingreso mínimo es de 469,20 euros, aunque puede haber complemento familiar, de aplicación a las pesonas que convivan con quien la solicita, bien por matrimonio o relación estable, adopción o acogimiento o por lazos de parentesco de consnguinidad o de afinidad hasta el cuarto y segundo grado, respectivamente. Estos complementos suben el ingreso hasta los 556,80; 631,80; 694,20; y hasta los límites máximos del complemento familiar de 720, en unidades de convivencia sin menores; y de 810 euros, que en unidades de convivencia con menores. La cuantía del ingreso mínimo deela Risga es la euuivalente al 78,20% del importe mensual del Indicador Público de Efectos Múltiples (IPREM), que fija la legislación y que para este año 2023 es de 7.200 euros y el importe mensual resultante es de 600.