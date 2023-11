Cangas prepara ya un plan de playas de bandera azul para tenerlas a punto en Semana Santa

“Trabajamos ya en un plan de playas de bandera azul para tenerlas listas en Semana Santa y llegar al verano con los deberes hechos”. Es el resumen que los responsables municipales de Cangas hacen de la reunión del “Comité de xestión de praias” celebrada ayer en el consistorio con el objetivo de valorar la reciente campaña estival, principalmente en los arenales con el distintivo de Adeac, y preparar la próxima comenzando con un estudio pormenorizado de necesidades humanas y materiales y el posterior reparto de inversiones en función del dinero disponible. La mejora de las casetas de socorrismo y servicios, de la señalización y de los accesos a las playas, así como la creación de un puesto específico de coordinación de socorristas son algunos de los objetivos en los que ya se está trabajando, adelantan.

El comité de gestión de playas es un órgano que Adeac –la asociación para la defensa ambiental y del consumidor– obliga a los concellos con banderas azules a constituir y reunirse para mejorar la gestión. Ayer estuvo presidido por la alcaldesa, Araceli Gestido, y participaron también los concejales de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias; Obras e Servizos, Iria Malvido; y Turismo, Aurora Prieto, así como los responsables de la Policía Local y Protección Civil, Alberto Agulla y Cesáreo Coya, y técnicos de esos departamentos municipales. Reconocen que la coincidencia del cambio de gobierno con el inicio de la temporada veraniega, así como la rescisión del contrato con la empresa que se encargó de gestionar los servicios de playas en los últimos años provocó algunos “desajustes”, pero la valoración general es que los cambios “se hicieron rápido y la campaña fue bastante satisfactoria”, aunque el objetivo es superarla en 2024.

El gobierno local considera “necesario actuar en un buen número de infraestructuras de las playas”, en muchas de ellas a expensas de valorar los daños provocados por las últimas borrascas. Casetas de socorrismo y servicios, rampas de acceso y otras dotaciones “no están en condiciones adecuadas y vamos a revisarlas”, apunta el edil de Medio Ambiente, y anuncia que operarios de distintos departamentos municipales realizarán “visitas e informes de cada playa, una a una” para establecer prioridades a la hora de actuar. Insiste en la intención de “fijar prioridades y dejar perfectas las que podamos asumir”, dejando las demás para “años sucesivos” si no hay dinero disponible para todas. “No estamos por la labor de andar siempre parcheando, excepto que no tengamos más remedio”, abunda Iglesias.

Otra de las cuestiones que se puso sobre la mesa es la elaboración de un organigrama para controlar el dispositivo de playas y la creación de un “puesto específico de coordinación” de socorristas, que contarían con 23 miembros en tierra y dos patrones para turnarse en la única embarcación disponible, con base en Rodeira, sin garantías de que pueda añadirse otra para la ría de Aldán. En el Concello de Cangas están “muy satisfechos” de la labor realizada por las dos personas que se encargaron de coordinar el operativo el pasado verano, pero reconocen que una mayor responsabilidad debe ser retribuida y prevén elaborar las bases para cubrir esa plaza específica. Si se cumplen las previsiones, la próxima campaña estival en las playas estará definida “antes de Semana Santa”, recalcan.

Playas libres de humos... y también de perros

La presencia de perros en playas donde no está permitido causó numerosas protestas y algún altercado en Cangas en los meses de verano, como recogen las estadísticas del personal de socorrismo y salvamento. Desde el Concello recalcan que existe una ordenanza al respecto, de obligado cumplimiento, que solo se permite el acceso de perros a la playa de As Cunchiñas o A Cheminea, en O Salgueirón, y por lo tanto, está prohibido en todas los demás. Hay decenas de quejas por ese incumplimiento e incluso la Policía Local tuvo que intervenir en algunos casos en los que podría correr peligro la seguridad de las personas, en especial niños, y el Concello avisa que será “contundente” al actuar contra los infractores. Instalar más señales de prohibición de canes está en los planes municipales, como también la colocación de carteles aconsejando no fumar en las playas, de acuerdo con la campaña de la Xunta, que se pretende generalizar.