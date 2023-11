The Ruts, unos históricos para el ¿epílogo? de Salasón

Los ingleses The Ruts DC son uno de los nombres históricos en los orígenes del punk. Una trayectoria que estuvo marcada por la tragedia, que de alguna manera cortó las alas de una banda que comenzó deslumbrando y “quemando Babilonia”. Hace más de una década volvieron a reunirse y el viernes actúan en Cangas.

La sala canguesa Salasón programa esta semana dos conciertos. El sábado regresan a O Morrazo King Sapo, una banda española con miembros de Eldorado y de la banda del Gran Wyoming. Pero antes, el viernes, será el turno de unos históricos del punk que están en plena forma: The Ruts DC. Los ingleses, casi 50 años después de su formación y tras superar varias tragedias, despedirán en Cangas su gira española, que previamente les llevará a Valencia, Barcelona y Madrid. Y si nada lo remedia este concierto puede estar entre los últimos de Salasón, que podría cerrar sus puertas y apagar la música en breve. De momento hasta finales de año aún hay más actuaciones programadas.

The Ruts DC llegan a O Morrazo el viernes en una formación trío, en la que se mantienen de la formación original el bajista John “Segs” Jennings y el batería Dave Ruffy, a los que acompaña a la guitarra Leigh Heggarty. La banda debutó en 1979 con un aclamado disco titulado “The crack”, un álbum que contenía dos grandes singles: “Babylon’s burning” (Top 10 en las listas británicas) y “Somethings that I said”. Poco después su cantante original, Malcolm Owen, falleció debido a una sobredosis. Otro de sus integrantes originales, Paul Fox, fallecería en 2007 debido a un cáncer de pulmón.

The Ruts DC cuentan con grandes admiradores dentro del mundo de la música y uno de sus incondicionales es Henry Rollins, ex cantante de Black Flag y que ejerció como vocalista en la reunión del grupo inglés en 2007, precisamente en un concierto benéfico a favor de Paul Fox. Después de la primera disolución de la banda, su batería fue un solicitado músico por otros grandes nombres de la música, como la recientemente fallecida Sinead O’Connor, Latoya Jackson, The Waterboys, Prefab Sprout o Code Blue, entre otros.

Aquel concierto de 2007 fue precisamente el detonante del posterior regreso de la banda, que volvieron a los escenarios y a grabar nuevos discos (“Music must destroy” y “Counterculture”). Su concierto en Cangas será el viernes, a partir de las 21.00 horas y con entradas a 18 euros en anticipada y 20 en taquilla.