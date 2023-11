Quejas por daños y ocupación de vía por la obra de la biblioteca de Bueu

El Concello de Bueu y la empresa contratista de la obra de la biblioteca Torrente Ballester llevan tiempo intentando agilizar los trabajos para poder completar el proyecto antes de final de año, a la espera de que la Diputación conteste si es posible o no ampliar el plazo de justificación. Esa celeridad en los trabajos no está exenta de molestias para los vecinos y los comerciantes de la zona, que en los últimos días expresaron su malestar por la ocupación de la vía pública y de los desperfectos ocasionados por los camiones y maquinaria en las aceras.

Comerciantes del entorno se quejan de la constante ocupación de las zonas de carga y descarga y de parada máxima de 15 minutos, sobre todo porque aseguran que no hay una autorización municipal para esa ocupación. “No es la primera vez que llega un camión del reparto y se tiene que ir porque no tiene sitio donde parar para descargar el material”, apunta el responsable de un establecimiento del entorno de Ramal dos Galos. Otros lamentan que incluso se haya talado uno de los árboles que formaban parte del ajardinamiento de la calle. “La tala la realizó la brigada municipal y era un árbol que no molestaba para nada a los trabajos”, afirman otros comerciantes. En algunos casos incluso han optado por retirar las vallas que coloca la empresa para reservar el uso de las zonas de carga y descarga y estacionamiento. “Si no tienen autorización municipal de ocupación pública no pueden hacerlo”, recalcan.

Desde el Concello de Bueu aseguraban ayer que no tienen constancia de estas quejas ni de la tala del árbol, sobre la que se solicitará información para conocer si se debió a los trabajos en la biblioteca o a otras causas. En todo caso, desde el gobierno local solicitan comprensión y paciencia a los afectados y recuerdan que “existe la necesidad de completarla en un tiempo y unos plazos concretos”, según el alcalde, Félix Juncal. El regidor argumenta que los camiones con material tienen que estacionar lo más cerca del inmueble y de la grúa para poder descargar y recuerda que se trata de una obra pública, promovida por el propio Concello de Bueu.

En todo caso, desde el ejecutivo local apuntan que desde la empresa se trasladan sus vehículos a la zona cerrada del parque de Ramal dos Galos precisamente para no ocupar los estacionamientos de la calle y expresan su deseo de que la contratista pueda cumplir los plazos para despejar la vía pública. “Una vez que se supere la fase más intensa de la obra la necesidad de ocupación y de descargar más material irá a menos”, señalan.