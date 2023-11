La comarca cierra el octubre más intenso en lluvias y el más cálido en 35 años

Puede parecer una contradicción, pero no lo es. El recién concluido mes de octubre fue el más intenso en lluvias desde que existen registros en la comarca de O Morrazo, lo que lo convierte en un mes muy húmedo. Muy húmedo, pero también extremadamente cálido, tal como reflejan las gráficas de MeteoCangas. Un balance que se puede resumir en mucha lluvia y temperaturas, especialmente las mínimas, muy por encima de los valores que serían normales para esta época.

Los registros de MeteoCangas, que se remontan a 1987, ya indicaban que este octubre era el segundo más lluvioso desde que existen estadísticas. Hasta ahora el récord lo mantiene precisamente el de 1987, con una precipitación acumulada de 511 litros por metro cuadrado. En este 2023 se quedó en 418 litros, una cifra que dobla la media histórica (un 125% más). Lo llamativo y lo que lo convierte en el octubre más intenso en lluvias es el reparto de esas precipitaciones. En este mismo mes de 1987 llovieron 26 días, pero en el de 2023 fueron solo 18. Baste recordar sus dos primeras semanas, con un tiempo más propio del verano y que tenía su reflejo en las playas. Entre el 1 y el 12 de octubre no hubo ninguna jornada con lluvia. El viernes 13 se recogieron 13 litros por metro cuadrado, el sábado 14 no hubo precipitaciones y a partir del domingo 15 no hubo ni un solo día sin precipitaciones, con un continuo tren de frentes y borrascas.

La jornada más lluviosa fue el jueves 19 de octubre –con el paso de la borrasca “Aline”–, que dejó hasta 65 litros por metro cuadrado. “En los últimos diez años solo encontramos cuatro días que superen ese registro”, señalan desde MeteoCangas.

La otra variable a destacar es la de las temperaturas. Ese primer tercio de octubre estuvo caracterizado por un prolongado “veranillo de San Miguel”, con un termómetro más propio del verano. “En conjunto, la media del mes se sitúa en el octavo lugar de la serie. Entra en el grupo de los octubres cálidos, pero sin destacar”, explican desde MeteoCangas.

Las que realmente “dan la nota” son las mínimas, una tendencia que se observa desde hace años y que va en aumento. La temperatura media mínima el mes pasado fue de 16 grados, cuatro grados por encima de la media histórica. “Una gran anomalía térmica”, según el balance de MeteoCangas. Así, la temperatura media –en la que se tienen en cuenta las mínimas y las máximas– se situó por encima de los 19 grados. Es una anomalía de casi tres grados con respecto a la media histórica y convierte al octubre de 2023 en el más cálido en O Morrazo desde que hay registros.

Las estadísticas de la estación meteorológica canguesa destacan algunos episodios puntuales. Uno es la gráfica de 24 horas entre las 12.00 horas del lunes 16 y las 12.00 horas del martes 17. La presión atmosférica cayó 16 milibares en solo 24 horas hasta 990 milibares, se alcanzó una racha máxima de viento de 72,4 kilómetros/hora y unas temperaturas “desvariando” a consecuencia del viento de componente sureste (de tierra). “Se da la expecionalidad de marcar una mínima de 19,1 grados a las 15.30 horas y una máxima de 24,2 grados a las cuatro de la madrugada”, ilustran desde MeteoCangas.

El conjunto de la tercera semana –del 13 al 23 de octubre– deja una profunda caída de la presión atmosférica, pasando de los 1020 milibares del día 14 a los 986 del jueves 19. “Para encontrar una bajada semejante hay que ir a noviembre de 2019 con la borrasca Cecilia”, apuntan. Y la precipitación acumulada en esa semana llegó a los 180 litros por metro cuadrado, donde destacan los 65 litros de ese jueves 19 de octubre.

El paso de “Ciarán” y “Domingos”

Las borrascas “Ciarán” y “Domingos” llegaron ya con noviembre, pero están directamente vinculadas a la situación meteorológica de octubre y del continuo tren de frentes que llegaron durante la segunda mitad del mes.En el caso de “Ciarán”, entre el 1 y el 2 de noviembre, la presión atmosférica marcó su valor más bajo en la medianoche, pero sin descender del umbral de los 1.000 milibares. El viento fue de componente suroeste y superó los 80 kilómetros hora. Pasada la medianoche se alcanzaron los 82 kilómetros y poco antes de las 10.00 horas del jueves 2 se registró una racha de 87 kilómetros. La precipitación acumulada fue de casi 30 litros por metro cuadrado.

En lo que respecta a “Domingos”, entre el viernes 3 y el sábado 4, la presión atmosférica se situó por debajo de los 1.000 milibares, un signo de que se trataba de borrasca profunda. Los vientos oscilaron entre los 70 y los 80 kilómetros horas y la máxima se registró a las 6.20 horas del sábado, con 83,7 kilóemtros. Las lluvias fueron más intensas que en el caso de “Ciarán”, con hasta 47 litros por metro cuadrado.