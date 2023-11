Vivir a diferencia con naturalidade, sen que supoña ningún problema, é un punto de vista que toma a escritora Chiki Fabregat (Madrid, 1969) en “El cofre de nadie”, novela coa que gañou o premio de narrativa Gran Angular 2021 e que compartiu o luns con alumnado de 2º e 3º de ESO no IES de Rodeira, nun acto financiado polo Ministerio de Cultura. A charla-coloquio centrouse nesa obra, lectura obrigatoria para os alumnos convidados. Posteriormente, no segundo recreo, abriuse a biblioteca para todas as persoas interesadas en conseguir unha firma da autora.

Fabregat xa ten manifestado que atoparse con mestres e alumnos cos que sincerarse e intercambiar pareceres sobre a súa obra –tanto se lles gusta como se non– é unha gran sorte que teñen os escritores para nenos e mozos, que poden recibir ese feedback directo dos lectores. Así pasou no IES de Rodeira, que se volca en actividades máis alá das clases convencionais en horario lectivo. Día da muller De feito, o vindeiro venres día 24 participarán, entre as 10.30 e as 12.10 horas, nun acto conmemorativo polo Día para a Eliminación da Violencia contra a Muller, organizado polo Concello de Cangas. Alumnos e alumnas de 1º e 2º de ESO asistirán con camisetas e pancartas reivindicativas para ler un pequeno manifesto contra este tipo de violencia, anuncian.