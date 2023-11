El grupo municipal del PP cuestiona la seguridad de los arcos de luz que se instalaron en los distintos puntos de la villa para adornar la Navidad. Recuerda lo sucedido en las Fiesas del Cristo y señala que son unos hechos que setán si aclararse y de los cuáles continúan esperando una respuesta a las las preguntas realizadas. Cuestionan sobre si existe un plan de seguridad para esta ocasión. “En aquella ocasión quedó patente que no se esaban haciendo las cosas bien, que se esaban anclando los arcos en fachadas privadas si las debidas autorizaciones y que tampoo se estaban tomando las precauciones de seguridad necesarias”, recuerdan los populares.

Al PP le preocupa la seguridad de los arcos teniendo en cuenta los fenómenos meteorógicos adversos que se viven en Galicia, “sumadas a la clara flata de diligencia del actual equipo de gobierno sobre ese asunto, que pueden provocar un accidente evitable. Por eso el PP pide transparencia al gobierno y que responda alas preguntas formuladas y que explique en qué condiciones se están instalando los arcos de luces de Navidad. “Por mucho que miren para otro lado, desde nuestra formacón insistiremos las veces que haga falta. Estamos hablando de la seguridad de los vecinos. Un asunto lo suficientemente importante como para dar las explicaciones precisas desde el minuto uno y no echar balones fuera omo hacen siempre”.

También desde el PP se critica el gasto sin control por parte del tripatito, algo que en su opinión contrasta con el hecho dde que aseguran que no hay dinero. Afirma el PP que las facturas presentadas en el último pleno indican el elevado gasto. “Llevan n tiempo anclados en el discurso victimista de que no tienen dinero porque no se aprobaron los presupuesos pero la realida des que hacen un uso caótico y errático y sin control de los recursos públicos”, señalan-

También recuerda el PP que no se estaban realizando la sinspecciones a los edificios de más de 50 años requeridas por la legislación vigente. Es más, solo cumplieron este trámite el 4% de los 500 inmueble sa fectados, destaca la fuerza mayoritaria de la corporación municipal de Cangas.