Gran éxito de la sesión de juegos de mesa en la Casa da Xuventude

Fue organizada por la Asociación Tempus Ludit y allí se juntaron el sábado jovenes, no tan jovenes, padres e hijos en un desbordante deseo de practicar un ocio alternativo. Que nos comenta la concejala Leonor Gala que estos juegos son terapia, que ayudan a mejorar nuestra salud mental, algo tan necesario en nuestros días.

El Punto Limpió que agotará Massó

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, está convencida de que el Punto Limpio de O Morrazo no tendrá cabida para tanto deshecho como saldrá de la nave principal de la antigua conservera de Massó, que tanto y tanto lleva ardido este año. Para aquellos que tienden a confundirse, decir que la regidora lo dijo en tono jocoso, en una conversación distendida. No se vaya a poner ninguno o ninguna estupendo o estupenda. Pero la pregunta está ahí: ¿A Dónde se trasladará todo y tanto material como el que se retirará de la nave de Massó?

A buenos entendedores...

En tierras del Deza, cuya comarca atraviesa la carretera N-525, el dueño de una empresa de grúas, que acostumbraba a facilitar información de los muchos y graves accidentes que se producían en la vía, acudió furioso a la Redacción. Se había producido un accidente mortal al resbalar un vehículo al que se intentaba subir a la grúa, con tal mala suerte que la dueña del vehículo , que vigilaba la maniobra desde atrás, murió. El empresario exigía que en la información constara que su empresa no era la que se encargaba del vehículo. Y no lo era. Pero no se podía poner: y esa empresa no fue. A buenos entendedores pocas palabras bastan.