El gobierno calcula que en dos años estará preparado todo para el derribo del edificio Noria 4

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) no da tregua al Concello de Cangas para que presente información conforme se están llevando a cabo los trámites para cumplir con la sentencia que obliga a la demolición del bloque de edificios Noria 4, donde viven alrededor de 60 familias. Sorprende la insistencia, ya que en marzo de 2022 el mismo tribunal había exigido al Concello el plan de demolición del edificio Noria 4 y en aquel momento el gobierno local comunicó que carecía de medios y aseguraba que no tenía constancia de terceros de buena fe.

Ahora, las solicitudes del TSXG son continuas, igual que las advertencia de las multas coercitivas. Y el gobierno local trabaja en dar respuesta al alto tribunal gallego para que cumpla los trámites. En principio, el gobierno local calcula que tardará dos años en estar todo preparado para que se proceda a la demolición de las viviendas. El Concello de Cangas debe sacar a licitación el proyecto de demolición en primer lugar y debe demostrar ante los tribunales que está siguiendo todos los pasos. Después de la licitación del proyecto queda la adjudicación, la elaboración del mismo y después sacar a concurso la ejecución del mismo.

Mientras tanto, el gobierno local sigue intentando que el denunciante y la comunidad de propietarios lleguen a un acuerdo que impida el derribo, algo que no parece fácil, porque ya fracasó en proceso de mediación intrajudicial. Claro que ahora, las posturas no están distantes como antes. Todo pasa por una indemnización al demandante. Para la comunidad de propietarios el dinero que pide es aún mucho, aunque ya se está más cerca que hace un par de años. En esto está el Concello, que debe también indemnizar a los propietarios de buena fe. Claro que en el recurso presentado por el Concello de Cangas argumentó que no tenía constancia de la existencia de terceros de buena fe “No existe un criterio jurisprudencial consolidado que permita considerar a los ocupantes del edificios como terceros de buena fe, y qué derechos pueden ser valorados a efectos de establecer las garantías suficientes para responder de una posible indemnización”. Hay que recordar que fue el Concello de Cangas quien concedió licencia para la construcción del citado edificio, que invade la zona de policía del río.

Así que el gobierno y los servicios jurídicos del Concello deben de estar atentos, porque esta vez el alto tribunal está siguiendo minuto a minuto los pasos que da para ver si se está cumpliendo sus órdenes para la ejecución de sentencia solicitada por el demandante.