Abanca comunica a la alcaldesa su intención de vaciar la nave de Massó tras los incendios

Abanca mostró ayer a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) su intención de vaciar la nave grande de la antigua conservera de Massó, que es pasto de las llamas un día sí y otro también. El domingo, el incendio en estas instalaciones provocó que por primera vez se activara el nivel cero del Plan de Emergencias de Cangas, que ayer fue desactivado.

La entidad bancaria mostró su propósito de retirar todo lo que hay, independientemente de que a quién pertenezca, con el propósito de acabar con los incendios. Esto obligaría al Concello de Cangas a realizar ya no un inventario, sino una relación de las cosas que se deben guardar y de las que se puede tirar, entre ellas mucho material que se donó para la lucha contra los daños que provocó el Prestige, la mayoría en muy mal estado de conservación o caducado, además de vehículos abandonados retirados por el Concello y también una plataforma que servía para las carrozas de Reyes Magos, pero que ahora mismo ya no tiene utilidad.

El Concello prefiere que sea Abanca quien proceda a la retirada de todo lo que no sirva, que ya se encargará el gobierno qué hacer con lo que se guarda en esa nave y es digno de conservarse, que no parece que sea mucho.

No disgusta al gobierno local esta solución, pero tiene un problema: que el Concello de Cangas no dispone de una nave par acoger todo el material municipal susceptible de ser guardado. No es fácil encontrar una nave para alquilar, porque en las que ahora mismo dispone el Concello están totalmente ocupadas. Claro que la selección de material que realice el Concello puede servir para ofrecer datos de la verdadera dimensión de la nave que sería necesaria, y a lo mejor se necesita menos de lo que en un principio se piensa. De hecho, la alcaldesa Araceli Gestido consideraba que el 50% de lo guardado en Massó sería totalmente prescindible.

Abanca ya comunicó a la alcaldesa que la intención es apurar cuanto antes el vaciado de la nave de Massó.