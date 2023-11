Continúan los colectivos vecinales de O Hío su lucha contra la administración autonómica en sus decisiones respecto al equipamiento sanitario de la parroquia y al personal médico. Ahora denuncian que están sin médico en la Casa del Mar de Aldán para cubrir la consulta que antes hacía el médico de O Hío, ya jubilado.

Recuerdan las asociaciones vecinales que el día 18 de octubre, el Sergas publicó en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la baremación para traslados y adjudicación de plazas vacantes. La de médico de Hío fue una de ellas y no hubo ningún médico que cogiera la plaza, como consecuencia de esta circunstancia, desde el día 1 de noviembre no hay médico consultando en Aldán para cubrir la consulta del médico de O Hío. “Dicen que la próxima semana a ver pueden traer un sustituto un para de días para atender a los pacientes”, señalan las asociaciones que les comentó el Sergas. Se quejan de que ni siquiera ahora tenemos facultativos en Aldán. “Tenemos que mendigar Atención Primaria de Urgencia atendida por una facultativo al que no le corresponde esta atención”, manifiestan los vecinos.

La situación la comunicaron también ayer a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, porque considera que tendrá que pedir explicaciones al gerente del Área de Vigo por lo el deterioro de la sanidad que se produce en O Hío.

Los vecinos de la parroquia de O Hío continúan con sus concentraciones delante del consultorio de O Hío para reivindicar su apertura, después que Sanidade lo cerrara como consecuencia de la pandemia por COVID-19. El Sergas habló de la reversión del local al Concello, pero tampoco es algo que se produjera, de momento en el Concello no tienen noticia.

Por otra parte, el Sergas sigue sin nombrar al nuevo Jefe de Servicio del Centro de Salud de Cangas, tras la trágica muerte del doctor Benigno Villoch. Si que se cubrió su plaza de médico en el centro, pero nadie ejerce el cargo que quedó vacante. Profesionales sanitarios del Centro de Salud de Cangas demandan que se acelere el nombramiento, ya que es necesario.