Portos compromete la desafectación de los paseos y playas de Banda do Río y Pescadoira

Los máximos responsables del Concello de Bueu y de Portos de Galicia mantuvieron ayer su primera entrevista desde el cambio de presidencia al frente del ente autonómico. Una reunión en la que Portos de Galicia manifestó su compromiso de desafectar y de revertir al dominio público marítimo terrestre los paseos y los arenales de Banda do Río y Pescadoira, en el centro del municipio. Las condiciones de esa reversión deberán ser acordadas ahora entre Portos de Galicia y Costas del Estado.

El regidor municipal bueués, Félix Juncal, acudió a su cita con el nuevo presidente de Portos, José Antonio Álvarez Vidal, con un abultada agenda de asuntos, entre los que figuraba la reclamación de los costes por los trabajos de mantenimiento que asume el Concello de Bueu en espacios que son competencia del ente autonómico, la renovación de la Avenida Montero Ríos o la mejora de la rampa de acceso al mar desde la nave de deportes náuticos de Pescadoira. Algunos de los asuntos son nuevos para Álvarez Vidal, que solicitó al alcalde de Bueu que le remitiese más documentación para poder analizar las peticiones municipales. Por su parte, Juncal se manifestó relativamente satisfecho por la disposición del nuevo presidente para llegar a un acuerdo sobre la conservación de los espacios públicos adscritos a Portos, pero que no están afectados por usos portuarios. “El mantenimiento lo está asumiendo el Concello y desde el año 2006 no hay ningún convenio”, recuerda el alcalde.

Una parte importante de la entrevista giró en torno a la situación de los paseos y playas de Banda do Río y Pescadoira. A raíz de la polémica surgida entre Portos y Costas por la reciente obra de mejora de la accesibilidad al puerto de Bueu, desde el Estado se puso encima de la mesa la necesidad de revertir al dominio público marítimo terrestre el arenal de Banda do Río debido a su nulo uso portuario. Una solicitud a la que el ente autonómico se mostró favorable, pese que hasta la fecha no efectuó ningún movimiento al respecto. José Manuel Álvarez Vidal le confirmó ayer al Concello de Bueu su intención proceder a esa desafectación de manera inminente, que debería tramitarse en los próximos meses.

Con respecto a Pescadoira también se trató el problema de la rampa de acceso al mar y desde el gobierno local volvieron a mostrar su disposición a asumir los trabajos si el resto de las administraciones se lo permiten. “El Concello es uno de los principales interesados en resolver este problema porque es el titular de esas instalaciones a través de una concesión administrativa que fue solicitada precisamente para ese uso”, recuerda Félix Juncal. A este respecto el regidor se mostró cauto, pero parece que en las próximas semanas podría haber un acercamiento entre Costas del Estado y Portos de Galicia sobre este asunto. Actualmente el organismo estatal tiene las competencias sobre la propia rampa, mientras que las de Portos de Galicia comienzan a partir de la lámina de agua.

Las dos partes abordaron además el proyecto para la segunda fase de la regeneración de la playa de Pescadoira, en el que de momento no hay avances y sigue en fase de negociaciones entre Portos de Galicia y Costas del Estado.