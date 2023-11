La problemática de los comedores escolares de Moaña, que se trató en el último consello escolar municipal, vuelve a enfrentar al PP con el gobierno local del BNG, en concreto con la concejala de Educación, Dolores Chapela. La edil anunció que se iba a gestionar una visita a la cocina del colegio de Reibón, que es el único que tiene en Moaña la gestión directa del comedor, ya que en los otros centros se realiza mediante el catering de la Xunta del que hay quejas, para dar respuesta a la petición de los populares, que solicitaron que la gestión directa se extienda a todos los centros en dos años.

El PP culpa a Chapela de mentir y que por sectarismo político suyo y del BNG no sean capaces de mirar más allá del rédito político. El portavoz del PP, Javier Carro, asegura que en el último consello escolar municipal, todos reconocieron la calidad de la comida de Reibón y la gestión que en este centro se realiza con los 100.000 euros que la Xunta dispone de forma anual para el servicio. Dice que además reconocieron la excelente labor que se hace con los productos de proximidad y calidad y que ese ejemplo, añade, es lo que quieren con la alimentación para todos escolares de Moaña y “en todos los comedores, que fue lo que pedimos en nuestra moción, rechazada por el BNG y el PSOE”.

Añade que todos están de acuerdo en mejorar la calidad de alimentación de los comedores escolares –ANPA, direcciones de centros y grupos políticos–“pero lo único que varía es la manera de hacerlo y la financiación: “Aquí es donde el sectarismo político de la señora Chapela y del BNG muestra que son incapaces de mirar más allá del rédito político” y recuerda que la edil mintió en la reunión del consello cuando se le dijo que la Xunta sí podía ceder a la gestión de los comedores a través de un convenio, porque lo contempla la ley, pero ella “lo negó”.

Le piden que haga un estudio económico de los costes que supondría la gestión directa de los comedores, de la que dan como pista la cifra de 400.000 euros, triplicando los menús que en la actualidad realiza Reibón.

Reconocen que el catering de la Xunta muchas veces peca de falta de calidad y de cantidad y que no les vale la disculpa de la edil de que la consellería lo adjudicó a la misma empresa por dos años más, sino que le piden que mire hacia adelante para lograr esa gestión y que seguirán exigiendo que la calidad no se resienta atendiendo todas las quejas que lleguen “porque en este tema no hay color político que valga”.

Recuerdan que en su moción pedían que en el curso 25/26 se pudieran gestionar de forma directa los comedores con productos de proximidad, que la concejala tenía dos años por delante para hacerlo, “pero no quiere porque políticamente no le interesa y por eso miente cuando dice que la Xunta no lo costearía ni estaría dispuesta a hacer un convenio con el Concello asumiendo casi la totalidad de los costes, y no use la rehabilitación integral de Reibón como otra de las disculpas con tal de no avanzar en el tema”. Insiste en que si hay 100.000 euros para cuatro eventos en verano, si hay dinero para desbrozar fincas privadas de 4.000 metros, también debe haberlo para la educación y que con la alcaldesa pongan el mismo interés que pusieron para conseguir los 700.000 euros para financiar la rehabilitación de los astilleros que desde el PP califican de “hobby náutico de los amigos del BNG”, en alusión a la nave de Sueste.