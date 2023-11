El gobierno y el PP buscan la manera legal de que Monsa pueda seguir el PXOM de Cangas

Amparándose a una duda del informe elaborado por los asesores jurídicos municipales, el gobierno local de Cangas y el Partido Popular van a intentar que sea la empresa Monsa la que continúe con la redacción del Plan Xeral de Cangas, a pesar de que la principal conclusión el citado informe es que el contrato ya caducó. En la reunión de ayer la de junta de portavoces, para abordar este asunto, faltó la única concejala de Alternativa dos Veciños, Victoria Portas, que excusó su asistencia por motivos de salud. Claro que mandó recado de que quería que se convocara el Consello Sectorial de Urbanismo. La petición fue muy criticada por el gobierno local, pero más por el representante del Partido Popular, Rafael Soliño, al que no le duelen prendas al mencionar que Victoria Portas fue alcaldesa de Cangas y nunca convocó al citado consello. También la acusó de ser la responsable de dejar caducar el contrato con Monsa, por lo que se le pedirán responsabilidades. “Ella fue alcaldesa de Cangas y parece que no le conviene recordarlo cuando la situación se complica”, manifestó Rafael Soliño nada más salir de la junta de portavoces cuando se enteró de la petición de Victoria Portas.

También exigió Rafael Soliño un informe de la secretaria municipal respecto a la caducidad del contrato. Explicó el portavoz del PP que no se fía del gabinete que asesora jurídicamente al Concello de Cangas, y que no se fía por lo hecho en la época de Victoria Portas respecto al Plan Concellos, si los proyectos debía presentarse o no al pleno o valía con aprobarlo en la junta de gobierno. No puso inconveniente ninguno tampoco el gobierno local para que, efectivamente, la secretaria municipal se pronunciara. En esta ocasión, el gobierno local estuvo presente la alcaldesa Araceli Gestido (BNG), el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias (BNG), Iria Malvido (PSOE) y Rafael Soliño (PP).

En las conclusiones del informe jurídico se asegura que “a juicio de este despacho profesional, el lazo de duración a considerar en relación al contrato del servicio de redacción del Plan Xeral de Ordenación Municipal es de 3 años, desde el día siguiente a la formalización del contrato, sin poder entenderse prorrogado al no haber sido adoptado un acuerdo al respecto del órgano de contratación, resultando legalmente prescrita la prórroga tácita”. No obstante, deja la puerta abierta a que pueda entenderse que una vez se presentó el borrador la prórroga ya se hacía efectiva. La asesoría jurídica afirma que se trata de una interpretación muy dudosa, pero es a la que se enganchan unos y otros para no tener que empezar otra vez de cero, con todo lo que eso significa. Así que habrá que esperar el informe de la secretaria. Hay que recordar que fue el 26 de mayo de 2017 cuando se firma el documento formalizador del contrato del PXOM con la empresa Monsa, siendo la duración del mismo de tres 3 años, a contar desde el día siguiente a la fecha de su formalización, con la posibilidad de prórroga anuales, estableciendo un límite máximo de duración de contrato, incluidas las prórrogas, de 6 años. Pero también deja claro el informe que “no consta entre la documentación analizada la comunicación alguna efectuada a Monsa de la que se pueda derivar su responsabilidad en la falta de elaboración de la restante documentación establecida en el contrato. “Considerándose no poder entender prorrogado el plazo del contrato al no constar entre la documentación analizada por este despacho profesional, acuerdo de prórroga del órgano de contratación, que es algo que resulta imprescindible”.

Acuerdo entre el tripartito y populares para acabar con las Áreas de Actuación y para la vía exterior

En lo que están de acuerdo también gobierno y Partido Popular es que eliminar del Plan Xeral elaborado por Monsa las Áreas de Actuación Integral en los Núcleos Rurales, programadas para limitar la licencia directa y que fue una imposición política del que fue concejal de Urbanismo en el cuatrienio 2015-2019, Mariano Abalo y que después también avaló la propia Victoria Portas, a la que se le reprocha precisamente que nunca se mostrara en contra de esta figura. Pero no será esta la última vuelta de tuerca al Plan Xeral. Gobierno local y Partido Popular también coinciden en que variante exterior o circunvalación de Cangas debe seguir el trazado que marcan las Normas Subsidiarias en las condiciones aprobadas por unanimidad por el pleno de la corporación, entre ellas una vía abierta, donde se puedan sacar parcelas para construir y sin grandes desmontes, aprovechando el terreno. Fue también Mariano Abalo quien impuso su criterio político para que Monsa cambiara el trazado de la circunvalación exterior. Este posicionamiento sirvió de excusa –aún sirve– para que la Consellería de Infraestructuras dejara de preocuparse por una obra que debía a Cangas, por ese pacto de caballeros de que la Consellería de Infraestruturas haría la circunvalación, a cambio de no ampliar la autovía en el tramo de Cangas. Así que ahora el PP podrá trasladar a la Consellería de Infraestructuras que hay acuerdo prácticamente unánime para que el trazado se mantenga. El PP y el gobierno local (BNG, PSOE y EU) suponen una mayoría más que amplia para sacar el PXOM adelante. Además también están de acuerdo en solucionar determinados problemas urbanísticos a través del PXOM.