La quinta del 79 se cita en Las Vegas.

Hay costumbres que no deben perderse, como el reencuentro periódico con los amigos, y el motivo no es lo más importante. En este caso se juntaron porque hicieron la mili juntos en aquel 1979 que parece que fue ayer y ya pasaron más de 40 años. La cita fue el pasado fin de semana en el hotel Las Vegas, y me cuentan que el próximo año aún habrá más.

Cortes de árboles caídos a la carta Los pobres trabajadores del Grupo Municipal de Emergencias y Protección Civil de Cangas tiene problemas de reparto cuando su trabajo consiste en quitar árboles que atraviesan una carretera. Nos comentan que, cada vez con más frecuencia, vecinos que miran como los empleados municipales realizan el trabajo con sus sierras mecánicas, piden a la carta el tamaño de la madera que se corta de los árboles caídos. Unos más grandes, si son para la lareira y otros más pequeños si son para la cocina de leña. Y todas estas sugerencias las realizan mientras los pobres empleados trabajan en la oscuridad y con la lluvia empapando sus trajes de agua y haciéndo difícil la visión de su labor. Un río que está ahí y un edificio que también Hay vecinos que se atreven a montar broncas de los despachos de las concejalas del gobierno cangués, como sucedió ayer. Comportamientos sin precedentes. Debe imperar la templanza por ambas partes, de lo contrario será imposible resolver todos los problemas que hay con el edificio Noria 4, que son muchos y a los que el gobierno local, esta vez, trata de buscar una solución. Por lo demás, el río está ahí y el edificio, también.