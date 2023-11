Portas apremia a retomar la pavimentación de Donón y Malvido asegura que se hará cuando cese la lluvia

Alternativa dos Veciños (AV) presentó en el último Pleno una moción de urgencia instando a ejecutar las obras pendientes del Plan Concellos 2022-2023 antes de que termine este año para evitar perder las subvenciones y dejar a los vecinos sin unos servicios necesarios. Entre esas actuaciones figuran la “pavimentación ecológica” del vial de Donón de Fora en los tramos desde la Caracola hasta los límites con terrenos de la Comunidade de Montes de O Hío, con una inversión de 158.508 euros, así como el saneamiento del barrio de Romarigo, al que se destinan 155.505 euros. Pero la moción no prosperó al desestimarse la urgencia, y la concejala de AV, Victoria Portas, abunda en la necesidad de ejecutar ya los trabajos, mientras la concejala de Obras e Servizos, Iria Malvido (PSOE), asegura que se está negociando con el vecindario de Romarigo una ejecución óptima del proyecto y también con la empresa que debe rematar la pavimentación del vial de Donón, que lo hará “cuando la lluvia dé unos días de tregua”.

Cumplir las bases

Portas incide en que las bases del Plan Concellos determinan que las obras deben estar rematadas antes del 31 de diciembre y justificadas antes del 31 de marzo de 2024. De las seis actuaciones aprobadas en dicho plan, la “pavimentación ecológica” de la Rúa de Fora de Donón, aunque comenzó, quedó paralizada el comenzar el verano con el compromiso de retomarla tras la época estival, “pero a día de hoy aún no existen señales de la empresa en las inmediaciones de la obra”, recalcan desde Alternativa. Y con respecto a la obra de saneamiento de Romarigo, “ni tan siquiera está comenzada, aunque se le indicó al vecindario que empezaría una vez rematadas las Festas do Cristo”. Cuando faltan menos de dos meses y poco más de 30 días laborables para cumplirse el plazo estipulado en la convocatoria, nada se sabe al respecto, señala Victoria Portas, que insta al Gobierno municipal “a tomar as medidas necesarias para que ambas obras rematen en tiempo y forma, que no suponga un perjuicio ni al vecindario ni a las arcas municipales”.