El Concello plantea acondicionar O Frendoal de Liméns para atajar vertidos

Eliminar los vertidos de restos vegetales y otros residuos en O Frendoal de Liméns y acondicionar la zona para el disfrute público, dotar de pasos de peatones y luminarias al kilométrico tramo de carretera entre O Viso y Vilariño o pavimentar viales deteriorados y que llevan años sin mantenimiento. Son demandas antiguas de la Asociación de Veciños de Liméns que siguen vigentes porque la Administración no acaba de darles solución y ayer las trasladaron también a los representantes del Gobierno tripartito, que se compromete a solucionarlo “conforme a los recursos disponibles”, señala el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias (BNG).

“Limpiamos un montón de veces y otras tantas vuelven a verter”, lamenta el edil sobre la situación que se perpetúa en O Frendoal. La idea del Concello de Cangas es retirar los contenedores y acondicionar “un área de descanso o recreo” con mesas, bancos y otros elementos que ganen protagonismo para no dejar espacio donde verter. La medida se abordará “en el menor plazo posible”, aunque para ello se necesita contar con partida económica de la que ahora carecen. “Ya tenemos algunos bancos y buscaremos fondos en nuestros exiguos presupuestos para completar la actuación”, abunda Iglesias, y apunta que la meta es “que la gente pare allí” para disfrutar del entorno natural y no para deteriorarlo con vertidos de todo tipo.

Luminarias y pasos de cebra

La dotación de alumbrado y pasos de peatones en la PO-315 es otra de las prioridades vecinales, aunque en este caso la solución no depende del Concello porque se trata de una carretera autonómica. Los representantes municipales tiene concertada una reunión para el próximo martes, día 7, en la jefatura territorial de la Consellería de Infraestruturas en Vigo para hablar de este asunto, entre otros. La Xunta alega que no se pueden habilitar pasos de peatones en tramos donde está permitida una velocidad igual o superior a 60 kilómetros por hora, como sucede entre O Viso y Vilariño, y en consecuencia el Concello le pedirá que la reduzca a 50 en ese tramo y ya no tenga excusas para dotarlo de varios pasos de cebra y de una iluminación adecuada a la vía.