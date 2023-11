Visión ucraniana de la mujer

“El mundo de la mujer” es el título con el que la artista ucraniana Liudmyla Nastevych quiere sorprender al público de Cangas con una exposición en la que muestra sus creaciones que giran, en su mayoría, en torno a la mujer, pero también hay alguna dedicada a sus raíces ucranianas. Ella, al contrario que otros ucranianos que llegaron a Cangas por motivo de la guerra de Rusia, lo hizo por su hija y su nieta que ya residían aquí desde diciembre de 2020. Liudmyla Nastevych llegó hace un mes a la villa de O Morrazo después de casi 9 años viviendo en Santiago. Aunque no llegó refugiada, sufre la guerra de su país como la que más y desde aquí asegura que han estado contribuyendo con ayuda humanitaria y acogiendo a familiares. Fruto de ese sentimointo a su país es su obra “Ukrainka” (“Ucraniana” en castellano).

La artista inaugura hoy en la Capela do Hospital esta exposición pictórica que permanecerá abierta hasta el día 12 en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Desde niña dice que le encantaba dibujar y a una edad muy temprana ya supo lo que era la inspiración con su primera gran obra, un dibujo de Robin Hood hecho con bolígrafo “que me había quitado el sueño y me había invadido todo mi pequeño mundo infantil hasta haberlo acabado y haber podido contemplar el resultado”. Aquel primer encuentro con la diosa de la inspiración no ha dejado de acompañarla, señala la artista que reconoce que no pudo elegir su camino profesional y por consejo de sus padres estudió Ingeniería electromecánica en la Universidad de Kiev. Se graduó en 1986 y después decidió estudiar Filología inglesa descubriendo su otra pasión por los idiomas y la enseñanza ya que trabajó como profesora de inglés durante 24 años, sin olvidar nunca su amor por la pintura que retomó cuando con 50 años y en agosto de 2014 acabó viviendo en Santiago.

En Galicia retomó sus clases de acuarela y pintura al óleo en la escuela de Arte de Margarita Kalacheva.

La artista asegura que la mayoría de sus pinturas hablan sobre la mujer, sobre la feminidad, sus colores y sus gestos y también se inspiran en su percepción “del estilo de vida español, gallego, tranquilo, relajado y alegre, con ganas de vivir y disfrutar cada momento. Se inspiran en los colores y la luz que me rodean aquí y me trasladan a mi mundo particular donde no existe el tiempo, donde estoy a gusto mientras sostengo el pincel delante del lienzo”.