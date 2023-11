El PP de Cangas denuncia que en 2023 el Concello de Cangas dejó de pedir varias subvenciones como las de la Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado para el desarrollo de proyectos de voluntariado juvenil e intergenracional. Recuerdan que ya lo criticaron en el mandato pasado que trasladó la imposibilidad por los cambios técnicos en las convocatorias. El PP dice que Cangas lleva sin recibir subvención en este sentido desde 2016 porque no las pide y añade que no existe una programación de acciones voluntarias limitándose la oficina de voluntariado a colaboraciones en eventos lúdicos-festivos.

También dicen que, a diferencia del Concello de Moaña, no se solicitó la bandera verde como tampoco las ayudas autonómicas para financiar procesos de certificación, seguimiento y renovación de la marca Q de Calidade Turística, que llegaron a tener las oficinas de turismo. Reprochan que el gobierno diga que no tiene dinero porque no tienen presupuestos, cuando hay estos fondos de los que los cangueses no disponen “pola súa falla de traballo”