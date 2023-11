Un lugar para dignificar la historia de Ons

El Parque Nacional Illas Atlánticas, con la colaboración de la Universidade de Vigo, apura los trabajos para inaugurar antes de final de año una sala arqueológica en Ons. Este espacio expositivo se está acondicionando en el interior del centro de visitantes y servirá para mostrar parte de los hallazgos realizados durante las últimas excavaciones arqueológicas en el archipiélago, en especial en Canexol y en el conocido como Castelo dos Mouros. Esta nueva sala también brindará la oportunidad de exponer con un montaje especial la conocida como Laxe do Crego, una lápida de entre los siglos VIII y X después de Cristo.

La riqueza arqueológica de la isla de Ons, en Bueu, contará en breve con un nuevo espacio en el que mostrarse y contextualizar su enorme importancia. El Parque Nacional Illas Atlánticas prevé concluir antes de final de año el acondicionamiento de una sala dentro del centro de visitantes, un recinto que albergará algunos de los hallazgos más destacados dentro de las excavaciones realizadas en los últimos años en el archipiélago por el Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (GEAAT) de la Universidade de Vigo. Un espacio que tendrá entre sus principales atractivos la musealización de la conocida como “Laxe do Crego”, una lápida de un enterramiento antropomorfo excavado en la roca y cuya datación se sitúa entre los siglos VIII y X después de Cristo.

Este espacio museístico servirá para conocer el paso de la isla de Bueu, desde la época prehistórica hasta la edad moderna. Un recorrido que también incluirá un apartado dedicado a la geología, aprovechando el trabajo conjunto que desarrollan en estos momentos las universidades de Vigo y A Coruña dentro del proyecto Sentinela para salvaguardar los restos arqueológicos de los posibles efectos del cambio climático y de la subida del nivel del mar.

Las excavaciones realizadas en los últimos años en Canexol, donde se hallaron restos de al menos tres salazones, y en el asentamiento del conocido popularmente como Castelo dos Mouros proporcionaron interesantes hallazgos sobre la forma de vida y la industria de aquellos isleños de los primeros siglos de nuestra era. El discurso expositivo incluirá restos óseos de los peces que se trataban en las salazones, conchas de múrices de las que se extraía el apreciado tinte púrpura [una especie hoy extinguida en Ons] o algunas de las monedas del pequeño tesoro encontrado en una de las residencias del yacimiento romano de Castelo dos Mouros, que hay constancia de que estuvo habitado al menos entre el siglo I y el V después de Cristo.

Los arqueólogos hallaron unas 300 monedas de bronce dentro de un recipiente de cerámica y esta previsto exponer algunas de las que se pudieron limpiar, en las que se puede apreciar la datación y relieves. Uno de los arqueólogos responsables de estas excavaciones, Adolfo Fernández (del GEAAT de UVigo), explica que entre las monedas que se podrán ver hay una de la serie “Gloria Exercitus” [gloria al ejército] del emperador Constante (estuvo al frente del imperio occidental entre los años 337 y 350 y era hijo de Constantino I, el primer emperador cristiano) y la datación de la moneda s eestima entre los años 337 y 340. En un lado figura la cara del emperador y en el otro dos guerreros con un estandarte y un crismón en medio.

La más reciente de las monedas halladas se corresponde con la época de Constancio II y pudo ser acuñada entre los años 358 y 361 después de Cristo y pertenece a la serie “Spes Reipvblicae”.

Uno de los grandes atractivos de la nueva sala será la exposicion de la lápida conocida como “Laxe do Crego”, que fue hallada en el entorno de Area dos Cans y que durante años estuvo en una vivienda de la zona de O Curro, hasta que finalmente se depositó en el centro de visitantes.

Esta pieza es la tapa de un sarcófago o enterramiento antropomorfo [excavado en la roca y que también quedaba cubierto por el mar] y que pudo pertenecer a alguno de los habitantes de un posible eremitorio o cenobio en la isla de Ons, probablemente entre los siglos VIII y X después de Cristo. Adolfo Fernández explica que para facilitar la interpretación de esta lápida se ha reconstruido el sarcófago original gracias a la impresión 3D y empleando como material una especie de resina. “En la parte central de la sala estará la réplica de una parte del enterramiento, a escala real. Encima está la lauda o lapida, que está sostenida sobre una estructura de hierro debido a su peso”, explica el arqueólogo del GEAAT.

Los visitantes y los propios vecinos de Ons tendrán la oportunidad de acercarse a la riqueza arqueológica de la isla in situ. Además de la sala habrá una ruta para observar los yacimientos en los que estuvieron trabajando los arqueólogos, en donde se incorporarán nuevos paneles interpretativos. Fernández explica que en los últimos meses se realizaron hasta siete sondeos en la zona conocida como Cova do Lobo [en la parte norte de la isla, por encima de Melide] porque había noticias de la posible existencia de un castro. Sin embargo, desde el GEAAT confirman que no se hallaron más que restos de muros de separación de fincas. “Parece un lugar demasiado apartado, agreste y azotado por el viento como para que hubiese un asentamiento”, apuntan los arqueólogos.

La intención del Parque Nacional Illas Atlánticas y de la UVigo es continuar con las excavaciones en la próxima primavera y entre los objetivos de futuro está estudiar las baterías militares de época moderna (finales del siglo XVIII), como la de Pereiró o la conocida como Castelo da Roda.