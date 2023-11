Un día entre los muertos

María del Carmen Dios limpiaba y cubría de flores el nicho de su cuñado, que murió en el año 2000 de un accidente cuando se dirigía a Sanabria a cumplir con el servicio militar. Jacobo Portela tenía 21 años cuando falleció. Ella viene desde Bueu a arreglar la sepultura; mientras lo hace, subida a una escalera, comenta el trágico accidente, la herida que dejó en la familia.

Cerca de la hora de comer, el cementerio de Cangas estaba poblado de gente que no estaba muerta. Se afanaban en la limpieza de los nichos y rezaban ante las lápidas. Había mujeres que lloraban con total desconsuelo y cubrían su cara con las manos, después de haber puesto un ramo de flores. Había familias enteras que recorrían las calles del camposanto de Cangas visitando tumbas, con sus hijos al lado. Afirmaban que era una manera de que los menores conocieran su pasado.

Una de las jóvenes madres aseguraba que en su familia acostumbraban a mantener las tradiciones y esta era como otra cualquiera. Ahí estaban sus abuelos y sus tíos-abuelos a los que había que recordar. También dejaban constancia de que no solo era en estos días cuando acudían al cementerio, que también lo hacían en Navidad o por el cumpleaños de los familiares que allí se encuentran enterrados.

En la entrada del cementerio, tres tumbas labradas en mármol, cercadas por unas pequeñas vallas de hierro, están presididas por una cruz gaélica. La única que hay en este camposanto. A sus pies reza Jorge González, que afirma que aprovecha este momento antes de ir a comer para visitar la tumba de sus antepasados. Nos hace notar que su abuelo, con el que había acudido tiempo atrás al cementerio por primera vez, murió un día como el de ayer hace 43 años: el 1 de noviembre de 1980. Ignora totalmente el motivo de la cruz gaélica.

Otros vienen de fuera. Marcharon cuando eran jóvenes a trabaja a Vigo. Hoy viven en Nigrán. Pero no faltan a la cita. Es la familia de Alberto García, al que acompaña su hijo. En el camposanto cangués tiene enterrado a sus padres y a sus abuelos. Quizás sea este lazo el único que ata ya a esta familia a Cangas. Alberto considera que es un día para recordar como eran los antepasados y transmitírselo a las generaciones venideras.

Parece que se enseña mejor la historia de los familiares muertos en el cementerio que en ningún otro sito. Porque cada muerto tiene una historia detrás que sus familiares quieren contar a sus descendientes. “Es la manera de conocernos a nosotros mejor”, comenta uno de los visitantes de ayer al cementerio.

Segundo Piñeiro y María Pilar González caminan por el pulcro cementerio apoyándose el uno en el otro. Él lleva paraguas, por si la lluvia que acechaba ayer durante todo el día, hace acto de presencia. Comentamos con ellos que se ve mucha gente joven en el cementerio, que nos parecía que estas tradiciones iban a menos, ahora que estamos en un mundo más proclive a la incineración. “Creo que no” comenta la mujer, que se hace fuerte cuando dice que “es la forma de recordar a nuestros muertos”.

Las calles del cementerio se pueblan de gente y las mujeres,sí, todavía las mujeres, dedican tiempo y dolor a limpiar y a adornar las tumbas. El tiempo estaba muy presente ayer. De hecho, este ritual es más de tarde que de día. Pero en los telediarios se habían anunciado que la gran borrasca pasaba por la tarde. Algunas mujeres lamentaban que todo el trabajo hecho hoy se pudiera malograr por la tarde o mañana. Pero aceptaban con resignación el destino.