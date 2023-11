Ciarán cerró el transporte de ría, vació Domaio de bateeiros y metió a la gente en sus casas

El tiritar de los mástiles de las embarcaciones abrigadas en el puerto deportivo de Cangas y el silbido de las casetas de los marineros auguraba a primera hora de la tarde la llegada de la borrasca en forma de ciclogénesis explosiva, Ciarán. A esa misma hora, se escucharon por primera vez sirenas. Era la Policía Local de Cangas que abría camino a un vehículo de Protección Civil de la localidad que se dirigía a O Viso, a retirar una marquesina que estaban suelta. El viento parecía que iba a coger fuerza, la ría se cubrió de negro y la Naviera Mar de Ons anunciaba que el último transporte del día era el que había salido de Vigo a las 16.30 horas. A las 20.00 horas, muy cerca del cierre de esta edición, el transporte de ría continuaba cerrado. Ni en Cangas, ni en Moaña, ni en Bueu se cerraron los cementerio como medida de precaución, como lo hicieron sus vecinos de Vigo y de Marín, ante la amenaza de vientos de más de 100 kilómetros/hora e intensas lluvias, que se pronosticaba llegarían, en una primera oleada, a las 18.00 horas. Las hojas del otoño bailaban al coro de la patata, síntoma de que el viento enredaba el movimiento, mientras efectivos de la Policía Local y del Grupo de Emergencias Municipal realizaban rondas para conocer de primera mano la situación. Pero la lluvia no se hizo intensa, ni el viento sopló lo anunciado, por lo menos hasta ya pasadas las 20.30 horas. Eso sí, había poco movimiento en las calles, pendientes siempre de Ciarán.

Pero para previsores los bateeiros que amarran sus embarcaciones en el muelle de Domaio. Ayer por la tarde trasladaron las mismas al puerto de San Adrián de Cobres, como acostumbran a hacer cuando hay amenaza de borrasca con vientos huracanados El puerto de Domaio recibe los vientos del sur y en condiciones como las que se suponía para ayer la posibilidad de que pudieran varar estaba muy presente. Se quejan los bateeiros de que llevan demasiados años esperando que la Xunta haga algo. Comentan que poco antes de las elecciones municipales se acercaron al puerto para comentar un proyecto de abrigo del que nada saben, ni tampoco figura en los presupuestos de la Xunta de Galicia. En la playa de Rodeira, apareció una bolsa de leche de la marca Larsa del año 1972. Se sabe el año porque en la publicidad se hace mención a “Próspero año 1972”, La bolsa de plástico está prácticamente intacta a pesar de los 50 años que la contemplan.

A las 21.00 horas, las famosas campanas de Cangas llamaba a misa y no a alerta, lo que era una buena señal cuando se espera una jornada difícil. Los servicios de emergencia esperan en sus cuarteles el ojo de la borrasca, que seguro dejará un rastro de techos levantados y bajos anegados detrás suyo. En Moaña, el alcalde en funciones, Daniel Costas, revisó durante toda la tarde y noche, playas, pasarelas y puntos conflictivos. Sin incidencias destacables.

El Concello de Bueu no registraba a última hora de la tarde de ayer ningún incidente destacado vinculado con el paso de esta nueva borrasca. En la madrugada del martes al miércoles se registró una concentración de agua en el entorno de la farmacia de Banda do Río debido a las precipitaciones, pero no pasó a mayores.

Durante la jornada de ayer y para las próximas horas el Concello de Bueu mantiene activo el dispositivo de las últimas semanas para actuar en caso de que desborde el río Bispo. En la calle Pazos Fontenla, en el tramo entre el colegio Virxe Milagrosa y la intersección con la calle Alexandre Bóveda, estaba todo preparado para levantar las arquetas de los sumideros para ayudar a evacuar el agua si fuese necesario. Habitualmente este es el punto más conflictivo en caso de intensas y continuadas precipitaciones.