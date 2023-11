La Audiencia desestima la denuncia por acoso del astillero A Xunqueira contra trabajadores

No hubo acoso en las protestas de los trabajadores del astillero Industrias Navales A Xunqueira, de Meira, en Moaña, cerrado desde hace más de un año, que iniciaron en 2022 con una huelga y concentraciones diarias ante la nave y ante la casa de los propietarios tras el despido de varios de ellos y meses de impagos. Así lo recoge la Audiencia de Pontevedra en la sentencia por el recurso que los denunciantes -hijo y nuera del propietario- presentaron tras perder en primera instancia, en noviembre de 2022, en el Juzgado número 1 de Cangas

Denunciaban que desde hacía semanas sufrían un acoso continuo por parte de los trabajadores de Industrias Navales A Xunqueira de la que es propietario el suegro y padre de los denunciantes y en la que ellos han trabajado y formado parte de la misma, por razón de una controversia laboral por el impago de salarios. Dichos trabajadores se apostaban delante de la vivienda familiar (los denunciantes viven en una planta y el suegro/padre propietario de la empresa en conflicto vive en otra) y decían que se dedicaban a insultar y a amedrentar a los denunciantes. Concretamente, por las mañanas cuando el esposo salía con su vehículo para llevar al hijo a la parada del bus escolar, dicho vehículo era rodeado por los citados trabajadores, recibiendo insultos y provocando trastornos al hijo. Asimismo, decían que los intimidaban gritando “paga, paga”, ladrones, puferos, lume, lume”. Como consecuencia de estos hechos la denunciante alega que sufre un cuadro grave ansioso depresivo, que le ha llevado a tener que ser internada en el hospital Álvaro Cunqueiro. En el presente caso y como ya quedó expuesto en el auto de fecha 7 de noviembre de 2022, señala la sentencia, las partes mantienen versiones contradictorias sobre los hechos denunciados. La denunciante afirma que se siente amenazada y amedrentada al presentarse -todos los días excepto los domingos- los trabajadores en su domicilio insultándoles e impidiendo a su marido llevar a su hijo a la parada del autobús escolar. Es por ello que tiene una grave crisis ansioso-depresiva que le ha llevado a intentos autolíticos. Sin embargo, los trabajadores sostienen que, dada la situación de conflicto laboral, se personan en la vía pública cerca del domicilio de sus jefes, reivindicando únicamente el pago de sus salarios, sin proferir insultos o amenaza alguna a los familiares de su jefe.

En la sentencia de Cangas, la jueza concluía que “a la vista de las versiones contradictorias de las partes, no resultan acreditados los hechos denunciados, estando en juego derechos fundamentales como los de manifestación, reunión y libertad sindical. Los denunciantes no son personas ajenas a la relación laboral, sino integrantes de la empresa familiar y no se han concretado más actos que los propios de la protesta laboral. Se debe estimar, por todo lo expuesto, que los hechos que han dado lugar a la presente causa no son constitutivos de infracción penal”. De todas formas, no acordó el sobreseimiento libre sino provisional.

La Audiencia entiende ahora que “cando unha conduta constitúa inequivocamente un acto axustado ao exercicio dun dereito fundamental respondendo polo seu contido, finalidade ou medios empregados ás posibilidades de actuación ou resistencia que o dereito outorga, non resultará constitucionalmente lexítima a imposición dunha sanción penal. É dicir, o amparo do dereito fundamental actuará como causa excluínte da antixuricidade. A aplicación dos tipos penais nos supostos nos que se poida apreciar uns mínimos presuntos excesos no exercicio dun dereito fundamental suporía unha vulneración deste dereito, ao implicar un sacrificio desproporcionado e innecesario con efectos disuasorios e desalentadores do seu exercicio”. En la sentencia se dice que lo que parece que ocurrió en el presente caso fue por desavenencias laborales entre los denunciantes-apelantes y sus parientes que viven en el mismo edificio y los denunciados que se concentraban en las inmediaciones, “que supoñemos resoltas nalgún sentido a día de hoxe”. Por lo que, continúa el fallo que aún comprendiendo el “desasosego e malestar” que la situación ocasiona en los afectados, se basa en las mismas circunstancias a las que alude la jueza y la fiscala, para rechazar el recurso y confirmar la sentencia de Cangas.

La situación del astillero sigue sin resolverse, cerrado desde hace más de un año y con los trabajadores, que ya no se concentran desde hace dos meses, según el sindicato CUT, en el Fogasa , pendientes de las sentencias laborales, que van a ritmo lento.