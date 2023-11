El Samaín de Bueu hace frente a una lluvia de miedo

Cientos de personas se reunieron ayer en Bueu para pasar miedo. Un terror muy especial, en el que los sustos venían acompañados de risas y buen humor. Todo a pesar de la lluvia, que obligó a acortar algunas de las actividades, como la ruta por el sendero del río Bispo y As Lagoas.

El Samaín de Bueu no se achantó ni se amilanó. En una jornada en la que lo importante era pasárselo de miedo en un escenario de terror cientos de personas desafiaron a una lluvia que por momentos sí que metía miedo. Aún así las actividades organizadas por las Anpa del Virxe Milagrosa y A Pedra, Asociación Juan XXIII, Club Galaicas y Superhéroes do Morrazo fueron todo un éxito, con la carpa instalada en As Lagoas llena de gente y con más de 200 participantes que se atrevieron a recorrer el “Camiño do medo”, por la senda del río Bispo y As Lagoas.

La carpa acogió una gincana de juegos para los más pequeños, una sesión de “zumba zombie”, teatro y cuentacuentos de miedo. La primera de esas sesiones de historias terroríficas, con Olaia González y Marc Taeger, se trasladó al lavadero de Pazos Fontenla, que estaba ambientado para la ocasión y fue todo un éxito participación. Al final a todo el mundo le encanta pasar un poco de miedo.

Una de las actividades más esperadas era la ruta por el Bispo y por As Lagoas, un recorrido que estaba lleno de espíritus, alguna que otra referencia al clásico videoclip del “Thriller” de Michael Jackson y hasta se apareció Dora, el famoso personaje de Luís Davila, en plan zombie. Justo con el inicio de esta ruta comenzó a llover, como si la meteorología quisiera darle un aspecto aún más tenebroso y terrorífico a este recorrido. El mal tiempo obligó a acabar antes de tiempo, pero aún así más de 200 valientes osaron aventurarse en esta senda del miedo.

La única actividad que era para perder el miedo fue el taller de cocina impartido por Cristina Millán, que animó a los participantes a que dejasen atrás sus temores a cocinar.